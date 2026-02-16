El rechazo frontal de IU, socio de gobierno de Barbón, a la aprobación de Costco: "El expediente es vulnerable desde el punto de vista jurídico"

"La ley de Proyectos Estratégicos hoy ha sufrido un varapalo". Contundente se ha mostrado esta mañana el consejero de Ordenación del territorio, Ovidio Zapico (IU), tras la declaración de Costco como Proyecto de Interés Estratégico (PIER) por parte del Consejo de Gobierno con su voto en contra, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

Un voto en contra que Zapico ha basado en "la preocupación" que le genera el expediente sobre el que se sostiene ese acuerdo del Consejo de Gobierno, que para Izquierda Unida, socio del PSOE en el Ejecutivo autonómico, es "vulnerable desde el punto de vista jurídico". "No es el modelo de desarrollo comercial que queremos para nuestra comunidad, pero la negativa no es solo desde el punto de vista político", sentenció el Consejero.

La negativa, según Zapico, fue encajada dentro del Gobierno regional desde el "entendimiento político" por parte del PSOE de Adrián Barbón. "Sabían que estábamos en una posición que era diametralmente opuesta", ha asegurado, al tiempo que recordaba que no es la primera vez que IU vota en contra de un acuerdo de gobierno. "Lo he hecho negándome a la colaboración entre nuestro servicio de salud y las universidades privadas para las prácticas de sus alumnos y, lo vuelvo a hacer hoy con la consideración de Costco como proyecto estratégico", explicó.

En cuanto a una posible demanda judicial, Izquierda Unida lo deja en manos de "terceros que dispongan de una capacidad económica para hacer frente a una consigna de aval importante". "No voy a entrar en los puntos vulnerables del expediente porque es algo que sin duda podrá tener un recorrido judicial", sentenció.

Presión del Ayuntamiento de Siero

La luz verde al proyecto de Costco se produce pocas semanas después de que el alcalde de Siero, Ángel García "Cepi", mostrase su malestar con ante el bloqueo de "proyectos relevantes para el desarrollo del municipio". “Espero que no sea necesario que desde Siero preparemos una candidatura para presentarnos a las próximas elecciones autonómicas para defender nuestros intereses”, advirtió el alcalde.

Una frase que, a ojos de Zapico, no ha influido en la decisión aprobada este lunes. "La llegada de Costco a un consejo de Gobierno se venía hablando desde hace semanas", reconoció y explicó que "era inminente que Costco entrase al orden del día desde mediados de enero".

"Costco no es un proyecto estratégico", dice Covadonga Tomé

Quien también mostró este lunes su rechazo a la implantación de Costco en Asturias fue la diputada del grupo mixto, Covadonga Tomé, quien recordó que en su momento votaron en contra de la ley de Proyectos de Interés Estratégico (PIER) porque "preveíamos que podía convertirse en una herramienta para poner la alfombra roja a proyectos como Costco en Siero".

"No estamos de acuerdo con lo aprobado hoy en el Consejo de Gobierno porque Costco no es un proyecto estratégico: no es una empresa novedosa, no aporta valor añadido, no impulsa la transformación ecológica ni supone un cambio en el modelo productivo. Es una gran superficie comercial más, y llamar a eso 'estratégico' desvirtúa el concepto", insistió. Más allá de esto, "se habla de creación de empleo -sin detallar si será o no de calidad- mientras se ignora que Costco es una gran empresa que fagocitará nuestro comercio local; llevándose, así, una parte de la esencia de Asturies".

Posturas enfrentadas entre los sindicatos

Muy criticos han sido también desde Comisiones Obreras: "El futuro de Asturias no puede pasar por construir, con atajos, un supermercado en suelo industrial". "Costco no es inversión industrial, no es tractor de futuras inversiones, no añade ninguna innovación ni tampoco valor añadido al territorio. El proyecto no cumple ningún requisito -ni por definición, ni por contenido- para ser declarado como proyecto estratégico de interés para Asturias", aseguraron.

A su juicio, está medida se ha hecho "a la medida de la intención electoralista y personal del alcalde de Siero". "La declaración de Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER) llega para atender el capricho particular del alcalde antes que al general de los propios vecinos de Siero y de todos los asturianos", incidieron.

Postura contrario es la defendida por UGT. El otro gran sindicato asturiano valoró positiviamente que la llegada de Costco vaya a generar más de 200 puestos de trabajo, cuyos salarios, según se anunció, estarían "bastante por encima de la media del sector". Una decisión que consideran debe "servir de ejemplo para que el resto de las empresas de este sector sigan ese camino de mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores"

Además, el secretario general del sindicato, Javier Fernández Lanero, insistió en que la implantación del supermercado en Asturias "no es incompatible con seguir protegiendo al pequeño comercio" y que las Administraciones deben aportar más recursos económicos para que estos puedan adaptarse a las nuevas formas de consumo que operan en el mercado, sobre todo a través de la digitalización.