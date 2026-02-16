Trabajo de 5 días laborales con 2 días de descanso y sueldos de 1.300 euros hasta los 2.000 euros mensuales: las condiciones laborales de un trabajador de Costco, que ahora se instala en Asturias y los roles más demandados

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, ha comunicado este lunes la aprobación, en el Consejo de Gobierno, de la declaración, con condiciones, de la implantación de Costco en el parque empresarial de Bobes (Siero) como Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER).

Así lo ha indicado Peláez, en rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en el salón de actos múltiples del puerto gijonés de El Musel, acompañado del consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez.

Este último ha citado, entre las condiciones que deberá cumplir la promotora, un compromiso con el empleo estable y de calidad, así como otro social, con la búsqueda de acuerdos con productores locales.

En concreto, debe garantizar una inversión mínima de 45 millones de euros en un plazo inferior a dos años desde obtención de los permisos para iniciar la actividad. También deberá depositar una garantía de 300.000 euros en los siguientes cinco días hábiles a la notificación del acuerdo.

En cuanto al empleo, en los tres primeros años de actividad la plantilla deberá ser igual o superior a 170 y en los tres siguientes se deberá ampliar hasta alcanzar los 260 puestos de trabajo. Contará con 822 plazas de aparcamiento y una estación de servicio con al menos 16 surtidores, al margen del edificio principal que albergará el club privado de compras. En la documentación presentada, si bien se señala que se pretendía llegar a unos 260 empleos, se destaca también que los puestos indirectos rondarán los 700.

La multinacional ofrece diversos puestos de trabajo en sus almacenes, enfocados en servicio al cliente, ventas, logística y perecederos. Destacan por sus salarios competitivos y beneficios. La oferta de trabajo se adapta a la gran variedad de servicios. Los roles más comunes y demandados incluyen cajeros, reponedores, personal de limpieza, mozos de almacén, técnicos de farmacia y de óptica, panaderos, auxiliar de seguridad y servicio de gasolinera, carnicería y pescadería.

Algunos de los puestos actuales como el de carnicero, cuenta con un contrato temporal con posibilidades de continuidad, en una jornada completa de 40 horas semanales (5 días de trabajo y 2 de descanso). Como requisitos solicitan el título de bachillerato y una experiencia mínima de dos años en el puesto. Por otra parte, en el puesto de auxiliar de mantenimiento y limpieza se valora la experiencia y los estudios sin ser condiciones determinantes. El contrato para este empleo es temporal con una jornada parcial de 25 horas a la semana. Los suelods varían entre los 1.300 euros al mes para los cajeros hasta los 2.000 euros que puede alcanzar un supervisior.