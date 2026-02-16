Uno de cada tres adolescentes asturianos consume porno y uno de cada seis usa las redes de forma compulsiva

En Asturias residen unos 45.000 jóvenes en la franja de 14 a 18 años, y su panorama de adicciones a conductas deletéreas (lo que los expertos denominan adicciones comportamentales, no a sustancias) está encabezado por la pornografía, a la que siguen las redes sociales, el consumo de internet y, a bastante distancia, el juego con dinero.

Cada epígrafe tiene sus perfiles prevalentes. El consumo de pornografía y el juego con dinero son problemas predominantemente masculinos; y el uso compulsivo de internet y de redes, mayoritariamente femeninos.

En el apartado de las redes sociales, a las que el Gobierno de España quiere establecer una prohibición de acceso para menores de 16 años, tres de cada cuatro jóvenes asturianos las usan más de dos horas en días del colegio. Dos de cada tres emplean las redes más de cuatro horas diarias en fines de semana y vacaciones. En el subgrupo de los que se sumergen en las redes más de cinco horas diarias, el número de chicas es notablemente superior al de varones.

En cifras absolutas, que han de ser tomadas como aproximaciones, aunque altamente orientativas, la situación es la siguiente:

Juego con dinero problemático (5% de la población de esas edades): Unos 2.250 adolescentes, con una proporción aproximada de 1 chica por cada 6 chicos.

Unos 2.250 adolescentes, con una proporción aproximada de 1 chica por cada 6 chicos. Uso compulsivo de internet (16,1%): Unos 7.200 adolescentes, con el doble de chicas que de chicos.

Unos 7.200 adolescentes, con el doble de chicas que de chicos. Uso problemático de redes sociales (16,5%): Unos 7.500 adolescentes, ligeramente más chicas que chicos.

Unos 7.500 adolescentes, ligeramente más chicas que chicos. Consumo de pornografía (34,3% en el último mes): Unos 15.500 adolescentes, con el triple de chicos que de chicas.

Estos números porcentuales (no los absolutos, que son de producción propia) figuran en la encuesta Estudes, realizada por el Ministerio de Sanidad en 2025 y cuyo objetivo se centra en “conocer la situación y las tendencias del consumo de drogas y otras adicciones entre los estudiantes de 14 a 18 años que cursan Enseñanzas Secundarias”.

La financiación y promoción de estos estudios corresponden a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, y cuenta con la colaboración de las comunidades autónomas (Planes Autonómicos sobre Drogas y Consejerías de Educación) y del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Los datos de Asturias han sido facilitados a LA NUEVA ESPAÑA por el Observatorio de Salud de Asturias, dependiente de la Consejería de Salud.

La situación de las adicciones comportamentales entre los jóvenes asturianos de 14 a 18 años puede resumirse de la siguiente manera:

Videojuego s: En Asturias, el 85,3% de los alumnos dice haber jugado a videojuegos en el último año, proporción muy similar a la registrada en el conjunto de España (84,4%). La prevalencia de estas actividades es claramente superior en el caso de los chicos. La práctica totalidad de los estudiantes asturianos (96,8%) admite haber jugado a videojuego en el último año, frente al 75,1% de las chicas. Por otro lado, en las actividades relacionadas con los eSports (deportes electrónicos o competiciones de videojuegos multijugador), la prevalencia del colectivo masculino duplica la de las alumnas asturianas, tanto en la modalidad de jugador activo como en la de mero espectador.

Juego con dinero: El 11,4% de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de Asturias ha jugado con dinero online en los últimos 12 meses, porcentaje ligeramente inferior al observado a nivel nacional (13,0%). La prevalencia crece de manera significativa si nos referimos al juego en su modalidad presencial, donde el porcentaje de alumnos asturianos que juegan se incrementa hasta el 22,1%, ligeramente por encima de la media del resto de estudiantes españoles (20,9%). En Asturias, respecto a la ESTUDES 2023, se observa que el juego online en los últimos doce meses o esporádico se mantiene prácticamente igual, mientras que se registra un incremente de casi 3 puntos porcentuales en el juego presencial.

Juego problemático con dinero: El 5% de los estudiantes de Asturias de 14 a 18 años muestran un posible juego problemático, siendo una proporción ligeramente superior al dato de 2023 (4,3%), e idéntica a la registrada a nivel nacional (4,9%). En el análisis de esta variable según el sexo, se aprecia una importante diferencia entre los chicos y las chicas, mucho mayor en ellos (8,7%) que en ellas (1,4%). También se observan saltos relevantes en cada tramo de edad: mientras que a los 14 años se estima que el 1,6% lleva a cabo una conducta de juego problemático, entre los 15 y los 17 se sitúa alrededor del 5%, y a los 18 se duplica de largo hasta situarse en el 12%.

Uso problemático de Internet: El 16,1% de los alumnos asturianos de entre 14 y 18 años se sitúa en esta categoría, dato que no varía significativamente respecto al registrado en la anterior edición de la ESTUDES de 2023 (16,6%). Esta prevalencia autonómica continúa siendo ligeramente inferior a la registrada a nivel nacional (19,4%). En función del sexo, y al igual que ocurre a nivel nacional, el porcentaje de alumnas asturianas que presentan un posible uso compulsivo de internet (20%) prácticamente dobla al de los chicos (11,8%). También según aumenta la edad se observan prevalencias crecientes: son los alumnos de 17 años los que alcanzan un mayor porcentaje (19,1%).

Redes sociales: El análisis del uso y el posible uso problemático de redes sociales en jóvenes se ha introducido por primera vez en la actual encuesta ESTUDES 2025.

En días de colegio: La franja de horas de uso con mayor prevalencia es la “de 2 a 3 horas”, en la que se sitúan 4 de cada 10 estudiantes, seguida de la “de 4 a 5 horas”, con 2 de cada 10 . A continuación, aparece por debajo la de “alrededor de 1 hora” (16%), seguida de la de “más de 5 horas” en la que se sitúa 1 de cada 10 estudiantes. A nivel nacional el orden es exactamente el mismo, con ligeras variaciones en los porcentajes de cada franja. En cuanto al sexo, se observa el patrón de que las chicas se sitúan en mayor proporción que los chicos en las franjas horarias de más uso (“de 2 a 3 horas” y superiores) y a la inversa : en las de menos uso, “alrededor de 1 hora” e inferiores, es mayor el porcentaje de chicos.

. A continuación, aparece por debajo la de “alrededor de 1 hora” (16%), seguida de la de “más de 5 horas” en la que se sitúa 1 de cada 10 estudiantes. A nivel nacional el orden es exactamente el mismo, con ligeras variaciones en los porcentajes de cada franja. En cuanto al sexo, : en las de menos uso, “alrededor de 1 hora” e inferiores, es mayor el porcentaje de chicos. En días sin colegio: Se observa un aumento generalizado en el número de horas dedicadas a las redes sociales. La franja horaria con mayor porcentaje de uso pasa a ser la “de 4 a 5 horas”, seguida muy de cerca por la “más de 5 horas”, ambas ligeramente por encima del 30% de los chicos y chicas de 14 a 18 años. En tercer lugar aparece la “de 2 a 3 horas”, con cerca del 25%. A nivel nacional, esta jerarquía es superior en el caso de las “más de 5 horas”.

Uso problemático de redes sociales: El análisis de estos patrones de comportamiento también ha permitido estimar un posible uso problemático de redes sociales mediante una herramienta de medición utilizada en estudios europeos. De acuerdo con este instrumento, el 16,5% de los jóvenes asturianos se encontrarían en esta situación, un punto porcentual por encima del resto de España (15,3%). También en este caso, es una conducta que afecta ligeramente en mayor proporción a las chicas que a los chicos.

Noticias relacionadas