La Unión de Comerciantes carga contra la declaración de Costco como estratégico: “Desnaturaliza la figura y altera el modelo territorial”

La Unión de Comerciantes del Principado de Asturias ha criticado con dureza la declaración como Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER) del gran establecimiento comercial proyectado en Siero promovido por la multinacional Costco, al considerar que supone “un precedente grave” que altera el modelo territorial y desvirtúa el sentido de esta figura administrativa.

En un comunicado, la organización sostiene que la decisión del Consejo de Gobierno responde a “una decisión política” que afecta no solo a un expediente concreto, sino al “modelo de ciudad y de reglas” que condicionará durante años la actividad económica y el equilibrio urbano y social de Asturias.

Críticas al carácter “estratégico”

El principal reproche del sector comercial es que se califique como estratégico un formato de gran distribución que consideran propio de otro tiempo. A su juicio, un proyecto estratégico en 2026 debería responder a retos como la sostenibilidad, la digitalización o la cohesión territorial, y no a un hipermercado, lo que —afirman— “desnaturaliza” la figura del PIER.

Además, recuerdan que la planificación comercial del Principado nunca ha señalado los hipermercados como prioridad y citan la experiencia de los años noventa en Asturias, cuando se produjo una fuerte expansión de estos formatos: décadas después, apuntan, aproximadamente la mitad han cerrado, lo que demostraría que no garantizan vertebración urbana ni sostenibilidad económica a largo plazo.

Advertencia sobre el planeamiento

La Unión de Comerciantes muestra también su preocupación por que el PIER se utilice como “atajo” para prevalecer sobre el planeamiento urbanístico y las directrices sectoriales de equipamiento comercial. A su juicio, si se quieren modificar esas reglas debe hacerse por los procedimientos ordinarios y con participación real del sector afectado.

En este sentido, denuncia falta de interlocución y “oscurantismo político”, ya que, según afirma, no ha recibido respuesta a las alegaciones presentadas en el procedimiento pese a su magnitud e impacto sobre miles de empresas.

“No contra la inversión, sí contra la forma”

La organización subraya que no se opone a la inversión privada ni a la competencia en el sector, pero rechaza que se otorgue a un proyecto concreto un tratamiento excepcional que altere las reglas comunes. “La inversión privada es bienvenida cuando se integra en el marco común; lo inaceptable es que el marco común se doble para hacerla encajar”, señalan.

Por ello, reclaman acceso íntegro al expediente, publicación de los informes y condiciones que justifican la declaración estratégica y la creación de un sistema público de seguimiento de compromisos e impactos. La Unión de Comerciantes advierte además de que, en función de la información que se conozca y del desarrollo del proyecto, se reserva posibles acciones.