La Universidad de Oviedo y el Principado se unen para atraer proyectos innovadores vinculados a la industria de defensa

La Cátedra para el Análisis de la Innovación en Asturias (C_InnovA) inicia una nueva etapa centrada en identificar sectores con capacidad para impulsar el crecimiento económico e industrial del Principado. La iniciativa, fruto de la colaboración entre el Gobierno regional y la Univeridad de Oviedo, contará desde este año (el quinto desde su nacimiento) con la financiación de la Agencia Sekuens.

La renovación fue presentada por el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, y el rector de la institución académica asturiana, Ignacio Villaverde, quienes subrayaron la importancia de fortalecer la política científica como eje estratégico del desarrollo regional.

El nuevo ciclo estará dirigido por el catedrático de Economía Aplicada Fernando Rubiera y pondrá el foco en ámbitos considerados clave para el futuro tecnológico y productivo de Asturias. Entre ellos, destaca la industria de defensa. La cátedra analizará la capacidad del territorio para atraer empresas vinculadas a la innovación en este sector, evaluará si el ecosistema industrial asturiano puede cubrir toda la cadena de producción e identificará posibles compañías tractoras y proveedoras. El objetivo es posicional al Principado como un enclave idóneo para el desarrollo de tecnologías de defensa avanzadas.

De forma paralela, el equipo investigador estudiará el impacto de la digitalización y la inteligencia artificial en la transformación del mercado laboral. Uno de los retos planteados será determinar si es viable reducir la jornada laboral sin que afecte a la producción total ni a la economía regional, así como identificar los sectores donde esta medida podría aplicarse con mayores garantías.

Como principal novedad, C_InnovA desarrollará un panel de control que permitirá medir de manera sistemática el impacto de la innovación en la economía asturiana. La herramienta se nutrirá de la base de datos de la Agencia Sekuens y proporcionará información homogénea y estructurada para orientar la toma de decisiones en materia científica, industrial y laboral.

La presentación de esta nueva etapa incluyó además una conferencia del profesor Andrés Rodríguez Pose, de la London School of Economics, quien abordó la política regional y de innovación de la Unión Europea en el actual contexto de inestabilidad geopolítica.

Datos de innovación

Durante el acto también se dio a conocer el informe correspondiente al periodo 2020-2024, que analiza la estructura económica asturiana y el comportamiento innovador de sus principales sectores, así como el apoyo prestado al diseño de la Estrategia de Especialización Inteligente (S3).

El documento concluye que Asturias avanza hacia una economía más intensiva en conocimiento, apoyada en un sistema científico sólido y un capital humano altamente cualificado, comparable al de las regiones europeas más avanzadas. Entre los datos más destacados figura la rentabilidad de las ayudas a la I+D+i: cada euro público invertido en innovación genera 2,52 euros de producción, mientras que el 47% de las ayudas retorna a las arcas públicas en forma de impuestos y cotizaciones. La Universidad de Oviedo, por su parte, presenta una tasa de retorno fiscal cercana al 56%, junto con un elevado nivel de publicaciones y generación de patentes.

El informe también sitúa a Asturias como la segunda comunidad autónoma con mayor proporción de mujeres en sectores de alta tecnología e identifica ámbitos estratégicos de futuro como la industria inteligente (con especial atención al acero verde y al hidrógeno), la agroalimentación, el turismo sostenible y la denominada "silver economy", destinada a la población envejecida.