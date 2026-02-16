Veto del Gobierno a los cambios urbanísticos que exigiría la Mina de Salave: "No vamos a modificar ninguna normativa que pudiera hacer este proyecto viable"

La Consejería de Ovidio Zapico (IU), rechaza frontalmente el proyecto de la mina de oro de Salave, en Tapia de Casariego. Así lo anunció tras la reunión, este lunes, con representantes de la empresa Exploraciones Mineras del Cantábrico. "No vamos a modificar ninguna normativa que pudiera hacer este proyecto viable", aseveró Zapico.

La situación del proyecto "es muy complicada, por no decir imposible", ha señalado Zapico durante la reunión, en la que, además, el accionista mayoritario de Exploraciones Mineras del Cantábrico le ha informado de un cambio en su estructura accionarial y de su voluntad de abrir vías de diálogo con la Administración autonómica a fin de conseguir los permisos pertinentes para llevar a cabo el plan.

Zapico ha asegurado estar dispuesto "a escuchar a todo el mundo y a mantener encuentros", pero ha reiterado que la mina choca con las limitaciones que establece el Plan de Ordenación del Litoral de Asturias (POLA), en el que ha asegurado que no va a abrir "el más mínimo resquicio".

Según Zapico, el proyecto es incompatible con la normativa vigente y con la protección del litoral asturiano, no cuenta con el visto bueno municipal y tampoco encaja en la ley de proyectos de interés estratégico regional (PIER).

"Si Asturias tiene la costa mejor conservada de España no es fruto de la casualidad, sino de un trabajo muy intenso que se desarrolló durante la década de los ochenta y que culmina a comienzo de este siglo con la aprobación del POLA", explicó el Consejero.

Inversores asturianos

El cambio en el accionariado de la empresa Exploraciones Mineras del Cantábrico supondría un "refuerzo" tras una ampliación de capital (anunciada el 24 de noviembre de 2025), suscrita "mayoritariamente" por inversores asturianos con vocación de permanencia y vinculados a empleo y desarrollo regional. El consejo de administración de la sociedad interpreta esa participación local como "un elemento que contribuiría a que el proyecto se ejecute con estándares elevados en lo técnico, ambiental y de gobernanza".

Fue una de las estrategias que la compañía utilizó para tratar de conseguir los permisos y agilizar la apertura de la mina, desbloqueando los trámites administrativos necesarios. Para ello también habría introducido cambios en el proyecto para reducir los residuos. Dos estrategias que parecen no haber hecho efecto ante la negativa del consejero Zapico.