Agenda: qué hacer hoy martes 17 de febrero en Asturias

Oviedo

Encuentro literario

El Club LA NUEVA ESPAÑA (C/ Leopoldo Calvo-Sotelo, 7) acoge a las 19.30 horas un encuentro literario en torno a "Los amores paralelos", la nueva novela de Mayte Uceda ambientada en Asturias. La autora dialogará con Ana García de Loza, escritora y pedagoga. La entrada es libre hasta completar aforo.

RIDEA

El Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) celebra a las 19.00 horas, la conferencia "El proyecto de intervención en entornos sensibles", dentro del ciclo "Teoría y praxis en la intervención en el patrimonio arquitectónico. Ciudad y monumento". La ponencia correrá a cargo de José Ramón Fernández Molina, arquitecto y miembro correspondiente del RIDEA. El acto tendrá lugar en el salón de actos del RIDEA, en el Palacio del Conde de Toreno, en Oviedo.

¿Quieres hacer planes? Recibe todas las tardes en tu correo (antes que nadie) la guía de ocio más completa de Asturias Apúntate aquí

Matadero Uno

La librería Matadero Uno acoge a las 19.00 horas, la presentación de "Xera. Antoloxía poética", de Berto García. El autor estará acompañado por Aníbal González en un acto organizado por Cuatro Gotes Ediciones.

Teatro en Trubia

El Teatro Casino de Trubia acoge a las 18.00 horas, la representación de "Pájaros en la cabeza", de Lady Cabal Producciones, una propuesta para toda la familia —recomendada a partir de 4 años— en la que destacan unos títeres muy cuidados y expresivos. El espectáculo, de 40 minutos de duración, cuenta con el apoyo del INAEM. Entrada libre hasta completar aforo.

Jornadas de piano

El Auditorio Príncipe Felipe acoge a las 19.30 horas el concierto de Jakub Józef Orliñski junto al conjunto "Il Pomo d’Oro", dentro del Ciclo de Conciertos y Jornadas de Piano "Luis G. Iberni".

Bienal

Oviedo vuelve a acoger la Bienal Internacional de Pintura al pastel. Su VIII edición tendrá lugar hasta el 1 de marzo, en la plaza de Trascorrales. En esta ocasión, los invitados de honor son pintores emergentes africanos, quienes ofrecen su arte con toda la fuerza de la vida que bulle en ese hermoso continente. Como novedad, la muestra se hace itinerante. Además de Oviedo, Alicante tendrá el privilegio de poder contemplar las obras premiadas y seleccionadas, así como los artistas invitados de honor. El horario de visita es de lunes a sábado de 11.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Los domingos de 11.00 a 14.00 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 1 de marzo se puede visitar "In Arcadia", el nuevo proyecto de Alberto Ámez. Completan el programa actual la colección dedicada a la producción de Matarranz entre 2020 y 2025. Además, se puede visitar la exposición permanente del museo, que abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Gijón

Antroxu

A las 17.00 horas, en el paseo de Begoña, tendrá lugar el velatorio de la Sardina, con las coplas de Carnaval de Jerónimo Granda. A las 18.00 horas, entrega de premios y trofeos de los concursos de charangas y carrozas y del desfile infantil. A las 19.15 horas, aproximadamente, será el cortejo fúnebre de la Sardina, que comenzará en Begoña y terminará en la plaza del Marqués, donde se producirá el entierro para acabar el acto con una tamborrada charanguera.

Antiguo Instituto

La exposición "40 años de comadres y felpeyos", de la Tertulia Feminista Les Comadres, podrá visitarse hasta el 8 de marzo. Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Fundación Alvargonzález

La exposición de fotografía y escultura "Escultura y fotografía macro", de Paco Orejón, se podrá ver hasta el 20 de febrero. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

CMI El Llano

Hasta el 27 de febrero se podrá visitar la exposición fotográfica "El instante retratado", de la Universidad Popular. El alumnado de los cursos de fotografía mostrará así el trabajo realizado durante los diferentes talleres y cursos dirigidos por sus profesores Cecilia Aguirre y Pedro Timón.

CMI El Coto

Hasta el 27 de febrero se podrá visitar la exposición "Pixel nostalgia: Historia de los videojuegos retro", organizada por la Asociación Asturiana de Videojuegos Retro. Los horarios son de lunes a viernes de 8.30 a 21.15 horas.

Museo Evaristo Valle

Se podrá visitar, hasta el 17 de mayo, la exposición "Miradas cruzadas en la colección de arte contemporáneo del Museo Evaristo Valle". Y la muestra "Guzmán y alrededores", del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta hoy como último día. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Barjola

Se podrá visitar "Gas, óxido, sal", de Tania Blanco, el proyecto ganador del premio Museo Barjola, hasta el 22 de febrero. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 25 de mayo se podrá ver la muestra "Cajas-ambiente", de Juan Gomila. Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá ver las muestras "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990". Hasta el 28 de febrero estará "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 27 de marzo se podrá visitar la exposición "Paisajes de resistencia", de Ángel Marcos. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Hasta el 21 de marzo se podrá ver la muestra "La Danza". Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Antroxu en Avilés: Martes del gran desfile

A partir de las 17.30 horas será el gran desfile de antroxos, moxigangues y carroces. Comenzará desde el colegio El Quirinal e irá hasta la Plaza de España. pasará por la calle Juan XXIII, Juan Ochoa, Esther Carreño, Francisco Orejas Sierra, José Cueto, Plaza de la Merced y La Cámara. Los artilugios ganadores del Descenso de Galiana de este año participarán junto a decenas de grupos, parejas y ciudadanos disfrazados que optarán a diferentes premios por categorías.

"Un Antroxu de cine"

Con motivo de la temática del Antroxu de este año, "Las mil y un Antroxu", el auditorio de la Casa de la Cultura acoge la proyección de "Aladdín". Será a las 11. horas y el acceso es libre y gratuito.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Visitas guiadas al Niemeyer

Las visitas guiadas al Centro Niemeyer son recorridos en español acompañados por un guía profesional. Edificio a edificio se va desgranando la historia, curiosidades y eventos señalados de este centro cultural, la única obra en España del arquitecto Oscar Niemeyer. Son de miércoles a domingo a las 12.30 y a las 17.00 horas.

Nueva exposición mirando al Muelle

Exposición de Mario Fernández García-Pulgar, artista digital, concept artist y diseñador gráfico asturiano que se puede ver en los ventanales de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias (ESAPA). Hasta el 8 de junio. Se puede observar desde el ventanal que mira al parque del Muelle de Avilés.

Ventana de la Factoría Cultural

La Ventana de la Factoría Cultural acoge el sexto ciclo de "La Ilustración y sus procesos" con la obra del ilustrador Juan Alberto Hernández, visible en la fachada del espacio de la avenida de Portugal del 2 de febrero al 15 de marzo, de 17.00 a 20.00 horas. Organizada por la Factoría Cultural y comisariada por Raquel Lagartos, la muestra acerca al público los procesos creativos de la ilustración contemporánea. El ciclo continuará hasta el 14 de junio de 2026 con las propuestas de Marco Recuero y Verónica Grech.

Muestra de Ramón Masats

La sala de Fotografía del Centro Niemeyer acoge la exposición "Ramón Masats. Visit Spain", que recoge el viaje que realizó el fotógrafo entre 1955 y 1965 recorriendo la geografía de España con su cámara, bajo el comisariado de Chema Conesa, en una exposición producida por la Subdirección General de Artes Visuales y Creación Contemporánea. Hasta el 10 de mayo en horario de miércoles a domingo, 11.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Exposición "El Víbora" en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición "25 años de contracultura", sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas

Las Cuencas

Carnaval en La Felguera, El Entrego y Mieres

Las Cuencas siguen de Carnaval. La fiesta de Antroxu en El Entrego se celebrará hoy, a partir de las 17.00 horas, con desfile por la localidad, concurso de disfraces, fiesta musical y chocolate. En La Felguera, la programación comenzará a las 17.00 horas con un desfile desde el parque Dolores F. Duro hasta la cancha cubierta del Colegio Eulalia Álvarez, con punto de encuentro en el kiosco de la música. A la llegada, se habilitará un escenario con equipo de música y se desarrollarán actividades lúdicas, juegos, pintacaras, tatuajes infantiles, sorteos de regalos y reparto de chocolate con bizcochos. En Mieres tendrá lugar hoy el Antroxu infantil. El desfile saldrá a las 17.30 de la tarde. En caso de lluvia se trasladará al patio de los colegios Liceo y Aniceto Sela. También hoy será el desfile infantil en Turón, con salida a las 17.30 desde el pozo San José.

Exposición pictórica de Vivian Esteban "Ver" en Pola de Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana alberga hasta el día 27 de febrero una exposición pictórica, con cuadros de Vivian Esteban, "Ver". El horario de visita es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00, los jueves también por la tarde, de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Langreo sobre Dolores Ibárruri

Langreo acoge, hasta el 27 de febrero, la muestra "A Dolores le gustaba cantar", un proyecto artístico y reivindicativo que ofrece un repaso a la biografía de Dolores Ibárruri, "Pasionaria". Podrá visitarse en la Casa de Cultura "Escuelas Dorado". La exposición reúne un conjunto diverso de obras que incluyen pintura al óleo, textiles bordados, fotomontajes y técnicas mixtas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo se encuentra hasta finales de febrero en temporada baja. Está abierto los viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

"Quemas. Procesos para una geografía del desastre", de Noé Baranda, en Grado

La Casa de Cultura de Grado exhibe hasta el 28 de febrero de 2026 la exposición "Quemas. Procesos para una geografía del desastre", de Noé Baranda, un estudio fotográfico sobre los incendios que arrasaron Asturias en la primavera de 2023. La muestra busca inquietar al espectador desde la belleza de lo sublime en un escenario destruido, en un proyecto íntimo que pretende también concienciar sobre la necesidad de un cambio en los usos del territorio. Con formato de instalación y una mirada de perspectiva antropológica, el trabajo se apoya en la búsqueda de conocimiento sobre la relación entre seres humanos y paisaje para comprender mejor el contexto en el que vivimos: un ensayo visual sobre la percepción del territorio y su transformación por la mano del hombre. Puede visitarse de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

"Ajuares transformando huellas", de Sandra Fernández Sarasola, en Grado

La Casa de Cultura de Grado acoge hasta al 28 de febrero de 2026 la exposición "Ajuares transformando huellas", de Sandra Fernández Sarasola, una propuesta que parte de la idea de "mujer objeto" para avanzar hacia el concepto de "mujer contenedor": contenedor de emociones, conocimiento, dudas, sueños, anhelos, tradiciones y ritos. En ese hilo –tema y soporte a la vez– pasado y presente se entrelazan para dar forma al concepto de ajuar. El proyecto funciona también como un guiño a tantas mujeres artistas que no pudieron ocupar su lugar en museos y galerías, y a quienes han vivido –y viven– en la sombra, encontrando en el bordado, la costura, el tejido y las labores cotidianas un medio de expresión silenciosa. Puede visitarse de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Exposición "Pensamiento crítico frente a creencias pseudocientíficas y bulos", en Villaviciosa

La asociación Villaviciosa Conciencia, en colaboración con el Ateneo y el Ayuntamiento, organiza hasta el 20 de febrero la exposición "Pensamiento crítico frente a creencias pseudocientíficas y bulos", que puede verse en la sala de exposiciones del Ateneo de Villaviciosa. La entrada es gratuita. De carácter divulgativo, la muestra propone un recorrido riguroso y accesible por algunos de los principales mitos, creencias pseudocientíficas y bulos que circulan en la actualidad. A través de carteles claros y bien documentados, invita a reflexionar sobre la diferencia entre ciencia y pseudociencia, y a reforzar el pensamiento crítico como herramienta ciudadana. Horario: de lunes a viernes, de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición "Sidra: poemario ilustrado", en Pola de Siero

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Pola de Siero muestra hasta el 16 de marzo "Sidra: poemario ilustrado", un proyecto que rinde culto a la sidra desde la creación cultural. Integrada por 17 poetas y 15 artistas grabadores, la propuesta pone en valor la cultura sidrera al fusionar la bebida típica asturiana con obra literaria y plástica contemporánea, de creadores de Asturias y de fuera de la región, y muestra distintas miradas y estilos de representación en torno al tema. El horario de visita es de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y sábados, de 11.00 a 13.00 horas. Con la colaboración del programa autonómico "Asturies, Cultura en Rede".

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Oriente

Mercadillo en Llanes

Cada martes, de 8.00 a 14.00 horas, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera, así como los puestos de alimentación que se ubican en la plaza de abastos municipal.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

"Los retratos del viaje", de Eduardo Bastos, en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella exhibe hasta el 28 de febrero la exposición "Los retratos del viaje", del fotógrafo Eduardo Bastos, un recorrido visual centrado en el rostro y la mirada como memoria de los lugares y las experiencias vividas. La muestra puede visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Exposición "Esto es un agujero", de Paula Rubio Infante, en Llanes

La artista Paula Rubio Infante (Carabanchel-Madrid) presenta en Llanes la exposición "Esto es un agujero", con comisariado de Ainhoa Jani. Su trabajo se caracteriza por una mirada combativa y una crítica directa a lo dominante: piezas que interpelan al espectador y ponen el foco en las posiciones de poder, la violencia y los privilegios que atraviesan nuestra identidad. Multidisciplinar —del dibujo y la fotografía a la instalación—, Rubio Infante construye un discurso de fuerte apelación social y política, centrado en relatos marginales. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense, la autora fue reconocida con el Ojo Crítico de RNE (2015) y el Premio ARCO al Joven Artista (2011), y actualmente trabaja entre Madrid y Asturias. Se puede ver en días laborables en Espacio Llanes AC (planta baja de la Casa Municipal de Cultura) de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados de 11.00 a 14:00 horas.

Exposición en Llanes: "Maestros de la pintura del siglo XX: artistas vinculados a Asturias"

Tras la muestra dedicada a Evaristo Valle y Nicanor Piñole, Llanes se fija en la obra de Orlando Pelayo, Antonio Suárez, Rubio Camín, Aurelio Suárez, Juan Barjola, Eduardo Arroyo y Vaquero Palacios, pintores que tienen en común haber alcanzado su plenitud artística en la segunda mitad del siglo XX y que sin duda son algunos de los grandes pintores vinculados a Asturias (por ser asturianos, haber vivido en Asturias o por la cercanía geográfica), de dicho período. La muestra se exhibe en la Casa Municipal de Cultura de Llanes, en horario de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas; los domingos y lunes, cerrado.

Occidente

Mercadillo de El Franco en La Caridad

La capital franquina de El Franco acoge su mercado semanal en el parque de María Cristina, de 8.00 a 14.00 horas.

Mercado en Salas

La capital de Salas acoge su mercado semanal este martes en la plaza del Ayuntamiento, de 8.00 a 14.00 horas.

Museo Etnográfico de Grandas de Salime "Pepe el Ferreiro"

Espacio que pretende difundir el patrimonio material e inmaterial de carácter etnográfico de las comunidades del occidente de Asturias, puede visitarse de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.30 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas. El programa de actividades comprende, además, la exposición "113+", con fotografías de Evelin Ruiz Crego y hasta el 28 de febrero. Partiendo de las 113 nacionalidades que se identificaron en el padrón de Lugo de 2019, Evelin Ruiz realiza una serie de retratos artísticos, superponiendo sobre el rostro de los participantes una imagen referencial proporcionada por ellos mismos. Esta muestra sobre identidad, memoria y diversidad invita a reflexionar sobre los fenómenos migratorias que han contribuido a la formación de las sociedades tradicionales rurales y lo hace desde un punto de vista singular: poniendo rostro a quienes muchas veces permanecen invisibilizados y valorando todo lo que las personas migrantes aportan a la sociedad que las acoge (lenguas, costumbres, expresiones artísticas, gastronomía, saberes y experiencias).

Museo del Vino de Cangas del Narcea

Noticias relacionadas

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.