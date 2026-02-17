Más agentes y guardias preventivas los 365 días del año: las nuevas medidas del Principado para luchar contra los incendios

Asturias refuerza su estrategia de lucha contra los incendios forestales. La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias avanza en el desarrollo del nuevo plan anual de prevención, vigilancia y extinción, que pondrá el foco en la vigilancia en la interfaz urbano-forestal y el impulso de medidas de autoprotección en pueblos y áreas de alto valor natural.

"Este modelo combina prevención, vigilancia territorial y capacidad de respuesta ante emergencias, con iniciativas que integran también la conservación del patrimonio natural y el desarrollo rural", explican desde el Principado.

El nuevo plan amplía la presencia de agentes medioambientales, con horarios más extensos, y establece guardias preventivas operativas durante las 24 horas, los 365 días del año. A su vez, el Servicio de Emergencias del Principado (Sepa) superará las 600 personas tras las últimas incorporaciones, dentro de una estrategia que apuesta por "la formación, la mejora de las condiciones laborales y la modernización, así como por la renovación y la ampliación de medios materiales".

El control de las franjas de la interfaz urbano-forestal, una de las piezas claves de esta nueva estrategia, se refuerza en los montes gestionados por el Principado con campañas de revisión en las zonas de mayor riesgo para garantizar su correcto mantenimiento. Hasta el momento, ya se han ejecutado más del 65% de los trabajos planificados con inspecciones en concejos de alto riesgo, para garantizar un adecuado mantenimiento.

El documento también desarrolla las áreas silvopastorales en espacios protegidos, con diseños específicos para municipios con especial dificultad demográfica. Esta herramienta, de prevención activa y de apoyo a la ganadería de montaña, incluye desbroces, tratamientos selvícolas, repoblaciones y mejora de pastos. Trabajos que ya se han comenzado a ejecutar en concejos como Pesoz, Illano, Grandas, Ibias, Degaña o Cangas del Narcea.

Los trabajos, que incluyen roza, clareo y poda en distintas masas forestales, ya han superado las 300 hectáreas entre las intervenciones ejecutadas o en curso. También se están efectuando desbroces orientados a la generación de pastizales de montaña, con más de 660 hectáreas ya tratadas dentro del programa de restauración de pastizales de altura.

La planificación regional incorpora también la creación y acondicionamiento de infraestructuras hidráulicas y ganaderas. En concreto, plantea mejoras en caminos, mantenimiento de fajas auxiliares y actuaciones orientadas a mejorar la accesibilidad y la disponibilidad de agua en zonas estratégicas.

Un ejemplo de estas actuaciones son los trabajos que se están ejecutando en los montes de Allande e Ibias, on un alcance cercano a las 95 hectáreas de desbroces manuales selectivos, en el marco de la restauración hidrológico forestal del suroccidente.

Por último, se han ejecutado quemas controladas en 283 hectáreas y de mantenimiento en otras 347. Los proyectos asociados a este plan movilizan cerca de 28 millones.