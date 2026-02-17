Alejandro Blanco, director general de Lacera: "Prevemos duplicar nuestra plantilla, hasta los 12.000 empleos, en cuatro años"

Alejandro Blanco Urizar (Gijón, 1973) fue recientemente nombrado director general de Lacera, grupo asturiano especializado en servicios de limpieza y con más de 6.000 trabajadores en toda España, de los cuales la mitad están en Asturias. La empresa familiar, fundada en Mieres en 1962, es el tercer mayor empleador privado de la región, con contratos relevantes con entidades públicas como el HUCA. Educado en el colegio Los Robles y licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Oviedo, Blanco ha dedicado la mayor parte de su trayectoria a la tecnológica asturiana Seresco, salvo un paréntesis de ocho años (2005-2013), en el que fue responsable de formación de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). En Lacera, Blanco ha sucedido en el cargo a Marcos Suárez, que ha pasado a ser consejero delegado.

-Ha sido un cambio notable de sector, de la tecnología a la limpieza. ¿Por qué?

Al fin y al cabo, mi formación básica es en gestión de empresas. Es una oportunidad que se me planteó en un momento determinado y, aunque estaba muy a gusto en Seresco, a algunas personas, por nuestro carácter, nos atraen los retos. Y decidí aceptar una invitación a participar en un reto de una empresa tan significativa y respetada como Lacera.

-¿Cómo le ha ido a Lacera en 2025?

Estamos cerrando los datos del ejercicio y van a ser mejores que los de 2024. Rondarán los 110 millones de euros de facturación.

-¿Hay planes de expansión?

Hay muchas ideas y muchos planes, algunos quizá todavía demasiado incipientes. Uno de los caminos que inició la compañía hace tiempo fue estar presente en varios territorios. En Asturias tenemos el liderazgo claro en el sector, aunque todavía hay muchos contratos en los que podríamos entrar tanto en el sector público como en el privado, y por supuesto lo seguiremos intentando en el futuro. Pero, al final, Asturias tiene la capacidad de crecimiento que tiene, y había que salir fuera. Ahora mismo tenemos oficinas en otras ocho comunidades: Galicia, Castilla y León, La Rioja, Navarra, Madrid, Cataluña, Canarias y Baleares. Por ejemplo, nuestro negocio en Madrid ya es mayor que en Asturias, pero, aun siendo así, todavía tenemos mucho que hacer allí.

-¿En qué nuevas comunidades quieren implantarse?

Hay un amplio abanico de zonas de España en las que no tenemos presencia, pero sí un potencial claro para entrar. Por ejemplo, toda la zona del Levante y Andalucía. Además, estamos abiertos a salir al exterior e instalarnos en otros países.

-Además de la limpieza, ¿se están explorando iniciar nuevas áreas de actividad o aumentar las actuales?

Hay que crecer en actividades como jardinería, construcción, mantenimiento, servicios auxiliares... Esas áreas tienen que crecer, aunque el pilar fundamental de la compañía sigue siendo la limpieza.

-¿Qué porcentaje del negocio representan los contratos públicos?

El 90%.

-Entonces, ¿estos planes de crecimiento se apoyan en conseguir más contratos con las administraciones?

No, el crecimiento abarca tanto el ámbito público como el privado. Es cierto que, dada nuestra implantación actual y la que prevemos, tenemos una enorme capacidad de seguir creciendo en la contratación pública. Pero también en el sector privado tenemos un área clarísima de crecimiento, con cuentas en sectores como el sanitario, en el que somos expertos. Queremos llevar nuestro "expertise" de la sanidad pública a la privada.

-¿Se han marcado algún objetivo de creación de empleo?

Técnicamente ya estamos consiguiendo picos de 8.000 contratos, según los períodos de los contratos públicos. Nuestro modelo de negocio actual, sobre todo en limpieza, implica que si creces en facturación, inexorablemente tienes que crecer en personas. Con lo cual, si alcanzásemos nuestro objetivo de duplicar la facturación en unos cuatro o cinco años, lo normal es que llegáramos al entorno de los 12.000 trabajadores en ese plazo.

-Recientemente falleció Marisa Santiago, cofundadora de Lacera. ¿Cuáles son los valores que impregnan una empresa familiar como esta?

Noticias relacionadas

Es una familia que se preocupa mucho por las personas. Es una compañía respetuosa con las personas, aunque también exigente, porque no se puede alcanzar un nivel así sin exigencia. Y, aunque hay ambición, también hay humildad, no es una empresa arrogante.