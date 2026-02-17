Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Asturias captó el año pasado 125 empresas de otras comunidades y perdió 87

Seis de cada diez compañías que se instalaron en la región procedían de Madrid

Parque empresarial de Asipo (Llanera).

Parque empresarial de Asipo (Llanera). / Sara Arias

Yago González

Yago González

Oviedo

Asturias captó 125 empresas procedentes de otras comunidades autónomas españolas en 2025, lo que supone un incremento del 81% respecto al año anterior, en el que atrajo 69. Por su parte, en 2025 un total de 87 sociedades se marcharon de territorio asturiano para establecerse en otras zonas del país, según el último estudio de flujos empresariales de Informa D&B.

Madrid fue la principal comunidad de procedencia de las compañías que el año pasado se establecieron en Asturias: fueron 79, es decir, el 63,2% de las 125 captadas. En total, la región atrajo empresas de 14 autonomías. Después de Madrid, destacaron los traslados con origen en Galicia (9), Castilla y León (7), Cataluña (6) y País Vasco (6).

El balance entre entradas y salidas también fue favorable en comparación con el experimentado en otros territorios. Así, Asturias registró el cuarto mejor saldo autonómico, con 38 compañías más que las que se marcharon. Este saldo positivo es el más alto desde que la consultora Informa D&B elabora esta serie sobre demografía empresarial.

La evolución también fue positiva en términos económicos: el saldo por cifra de ventas asociado a los cambios de sede se situó en 21 millones de euros, resultado de 113,2 millones en ventas de las compañías que entraron frente a 92,2 millones de las que salieron.

Tras la pandemia, entre 2020 y 2022 ya se habían registrado saldos positivos; en ese trienio, la diferencia entre las empresas que llegaron y las que se fueron fue favorable para Asturias en 31 nuevas compañías.

En el conjunto de España, nueve comunidades autónomas cerraron 2025 con saldo positivo de movimientos corporativos y siete, en negativo.

