La banda alemana de folk metal "Feuerschwanz" ha recurrido a una impresionante vista aérea de la basílica de Covadonga como escenario del videoclip de su tema "Name Der Rose" ("El nombre de la rosa"), con una ambientación que imita la estética de la película de Jean-Jacques Annaud que adapta la popular novela de Umberto Eco.

La basílica de Covadonga y su entorno aparecen en varias secuencias del inicio del videoclip que transcurre entre claustros monacales y con personajes caracterizados como monjes. La canción "Name Der Rose" pertenece al último disco de estudio de "Feuerschwanz", "Khnightclub", a la venta desde el pasado verano.

El vídeo ha sido realizado por Svenja Metzner y el líder del grupo, Ben Metzner. El vículo de Santa María la Real de Covandonga con Alemania no es tan extraordinario y se remonta, como poco al siglo XIX, a través de Roberto Frassinelli, popularmente conocido como el alemán de Corao, tuvo un papel importante en la reordenación del entorno de Covadonga y la construcción de la basílica.

Noticias relacionadas

"Feuerschwanz", que se ha hecho conocida en España tras varias actuaciones en el festival Leyendas del Rock, tocará este próximo verano muy cerca de Asturias, en el Resurrection Fest 2026 de Viveiro, en Lugo. La banda, fundada en 2024, empezó comenzó como una agrupación de rock cómico, que satirizaba sobre la escena de rock y metal medieval. Hoy en día es una de las agrupaciones de folk metal de más éxito en Alemania.