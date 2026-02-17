El BOE hace oficial la norma por el cuál descenderán las nóminas de los asturianos en beneficio de la hucha de pensiones general: cambios en los sueldos a final de mes
En paralelo, los trabajadores con sueldos más altos sufren los efectos de la subida de la cuota de solidaridad en 2026
Las pensiones contributivas van a subir en 2026 en torno a un 2,7% con la fórmula de revalorización recogida en la Ley de reforma de las pensiones en la que se tiene en cuenta, como referencia para determinar la subida de estas prestaciones, el IPC interanual promedio de doce meses (de diciembre del año anterior a noviembre del ejercicio en vigor). El incremento del 2,7% para 2026 beneficiará a los 9,4 millones de personas que reciben más de 10,4 millones de pensiones contributivas, además de a los más de 734.000 perceptores del Régimen de Clases Pasivas del Estado, cuyas pensiones también se revalorizarán un 2,7% en 2026.
En virtud de la reforma de pensiones que llevó a cabo José Luis Escrivá cuando era ministro de Seguridad Social, en 2024 entró en vigor la revalorización anual de las bases máximas en función del IPC. En el caso de las bases máximas, al IPC se le suma un cuantía fija de 1,2 puntos cada año del periodo 2024-2050. Esto supone que, la base máxima de cotización subirá en torno a un 3,9% (el 2,7% del IPC promedio más un 1,2% adicional), lo que la situará en unos 5.101 euros mensuales.
Respecto a la 'hucha de las pensiones', el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, más conocido por sus siglas MEI, sigue restándonos pequeñas cantidades en nuestras nóminas con el objetivo de rellenar la debilitada "hucha de las pensiones". En paralelo, los trabajadores con sueldos más altos sufren los efectos de la subida de la cuota de solidaridad en 2026. Ambos conceptos fueron actualizados por el Gobierno en el nuevo decreto que ya cuenta con el apoyo de la mayoría de fuerzas parlamentarias y que en breve será sometido a votación en el Congreso de los Diputados. Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), es un recargo en las cotizaciones a la Seguridad Social destinado a fortalecer el Fondo de Reserva —conocido como la "hucha de las pensiones"— y que supondrá una reducción de hasta 95 euros anuales en el salario de quienes coticen por la base máxima proyectada. Pero ojo, que este ajuste viene con matices.
En 2026, el MEI alcanza el 0,90 % de la base de cotización. Este incremento está previsto en la normativa y forma parte del calendario de subida progresiva pactado en la reforma. El MEI se reparte entre empresa y trabajador, siguiendo la misma lógica que las cotizaciones por contingencias comunes. En otras palabras, esto significa que cada mes, sobre la base de cotización, se aplica este recargo adicional. Para un trabajador con una base de 2.000 euros, el descuento sería de 3 euros mensuales en su nómina, mientras que la empresa asumiría 15 euros adicionales en costes laborales.
