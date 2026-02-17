La Cámara de Comercio de Oviedo urge actualizar las directrices comerciales asturianas en pleno debate por la llegada de Costco
El presidente cameral, Carlos Paniceres, y el vicepresidente, José Manuel Ferreira, piden abrir un debate “plural y tranquilo” sobre el modelo comercial en Asturias y avisan de posibles dificultades y judicialización del proyecto
La Cámara de Comercio de Oviedo ha reclamado actualizar las directrices comerciales vigentes desde 2010 en Asturias y ha situado ese cambio como el eje del debate abierto en torno a la implantación de Costco. El presidente de la entidad, Carlos Paniceres, y el vicepresidente, José Manuel Ferreira, coincidieron en que la discusión no debe centrarse solo en un proyecto concreto, sino en definir un marco actual para la actividad comercial en la región.
Directrices sin renovar desde 2010
Paniceres ha recordado que la Cámara planteó hace siete años la necesidad de revisar esas directrices, entonces sin que Costco estuviera en el centro de la discusión. Ha planteado además la actualización normativa con la pérdida de “capitales comerciales” en áreas limítrofes, al citar compras desviadas hacia Ribadeo (Galicia) y Torrelavega (Cantabria), y ha indicado que “las capitales comerciales de las comarcas deberían estar en Asturias”.
Ferreira ha subrayado que Asturias lleva “desde el año 2010” con unas directrices de comercio que no se han renovado pese a que el propio documento contemplaba revisiones periódicas. Ha recordado además que el Gobierno autonómico anunció hace cuatro años una reforma que sigue sin abordarse. En ese contexto, ha defendido un debate “abierto, plural, tranquilo” sobre un sector que calificó como el principal generador de empleo en la comunidad: “El 16% del empleo de Asturias pertenece a ese sector”, con “en torno a 60.000 empleos entre autónomos y personal laboral”, afirmó.
Judicialización y encaje legal
El presidente de la Cámara de Oviedo ha señalado que el proyecto de Costco afronta “dificultades” y ha apuntado que la decisión final sobre si encaja o no corresponderá a los tribunales si, como prevé, algunas entidades llevan el asunto a la justicia. “Esto va a entrar en un proceso de judicialización”, ha señalado, al tiempo que ha insistido en que parte de los obstáculos se podrían haber evitado con el trabajo previo de revisión de las directrices comerciales.
En esa misma línea, ha defendido que la implantación de empresas se rija por la “libre implantación” dentro de un ordenamiento adecuado, y ha advirtido contra “poner puertas al campo”. Ferreira ha añadido que el encaje del comercio tradicional con nuevos formatos forma parte de un “puzzle” que, en su opinión, debe abordarse sin posiciones “polarizadas”.
Productos asturianos y pequeño comercio
Paniceres ha afirmado además que, si el proyecto avanza, será “imprescindible” una colaboración con el tejido productivo asturiano y ha planteado como ejemplo la comercialización de productos de la región en la cadena, citando marcas como Central Lechera Asturiana o Ternera Asturiana. En paralelo, ha defendido mantener el apoyo al pequeño comercio, aunque ha matizado que su “gran rival” es la compra online y apostó por impulsar la digitalización del sector con programas y acompañamiento desde las administraciones.
Ferreira ha recalcado igualmente que la Cámara de Comercio “de manera decidida” por el comercio tradicional, pero lo ve compatible con otras formas de actividad empresarial y con los avances tecnológicos en un sector que describió como “dinámico”.
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo negocio en el que entra Alimerka y que tendrá su primer establecimiento en Gijón
- Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
- En liquidación uno de los principales fabricantes de ventanas de Asturias con un pasivo de más de 1,5 millones
- ¡Final feliz en Cudillero! Encuentran vivo en el bosque al octogenario desaparecido tras día y medio de búsqueda
- La llamada de auxilio a su hijo del octogenario desaparecido en Cudillero: 'Ven a traeme un palu, a ver si soy a levantame
- Atención conductores asturianos: un nuevo radar móvil entra en funcionamiento en la 'Y
- La nieve da un tregua en Asturias: el Huerna recupera la normalidad tras el cierre por un accidente de camión y en Pajares ya se circula sin restricciones
- Atención conductores asturianos, el cambio de velocidad en autovía a 100 kilómetros por hora por el nuevo radar de la DGT: dónde está y cómo funciona