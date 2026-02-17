Cepi replica al consejero Ovidio Zapico por su rechazo a la instalación de Costco en Siero: "No se puede ser a la vez oposición y gobierno"

El Alcalde de Siero, Ángel García, Cepi, asume con naturalidad la posibilidad de que la decisión del Consejo de Gobierno del Principado de declarar el proyecto de implantación de Costco en Siero como de Interés Estratégico Regional (PIER), sea objeto de reclamaciones judiciales. La documentación que obra en el expediente, a la que ha tenido acceso este periódico, reconoce implícitamente varias debilidades jurídicas potenciales que podrían sustentar una impugnación, y que se basan en cinco cuestiones: el encaje urbanístico, el uso de la figura de Proyecto de Interés Estratégico Regional, la coherencia de la decisión con las Directrices de Comercio vigentes, la motivación estratégica y los riesgos patrimoniales. Y para el regidor, forma parte de "lo esperable", con una posición ya conocida de Izquierda Unida y el consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico.

Zapico sostiene que el expediente "es vulnerable desde el punto de vista jurídico", y el alcalde sierense ha querido matizar esta afirmación. Porque "todas las decisiones que toma el gobierno son susceptibles de ser vulnerables. Pero un miembro del Consejo de Gobierno, si los informes son favorables, debería votar no porque le guste o no le guste un proyecto; sino porque cumple o no cumple". Y abundó: "cualquier acuerdo que se toma diariamente en una Administración es susceptible de ser denunciable, pero si se apoya en informes técnicos y legales, nuestra obligación es la de votar a favor. No se puede ser a la vez oposición y gobierno", espetó en referencia a Zapico.

Ángel García apuesta, en cambio, por "seguir trabajando en colaboración con el Principado para que lo que resta de tramitación salga de forma más rápida posible". La previsión de Costco es la de tramitar las licencias correspondientes a lo largo de este año, a lo que se suma que Sogepsa tiene que urbanizar los accesos. "Esperemos que todo ello no se dilate mucho enel tiempo. La idea es la de que a principios del año que viene pudieran empezar los trabajos, y por parte del Ayuntamiento solo restaría otorgar la licencia de obras", apuntó Cepi. El permiso municipal se demoraría como mucho tres meses al ser necesario el visto bueno de Defensa, por ser Bobes zona de afectación del cuartel de Cabo Noval. Los representantes de Costco visitarán Asturias la semana que viene, desveló el alcalde, para avanzar en el proyecto una vez tomado el acuerdo en el Consejo de Gobierno.

Costco prevé crear 170 empleos directos en el momento de la apertura de su centro y alcanzar los 260 puestos en el plazo de tres años desde el inicio de la actividad, según la documentación incorporada al expediente de tramitación del proyecto.

Además, la empresa se compromete a que en torno al 90% de los contratos sean indefinidos, en ese horizonte de empleo. Y el Gobierno regional establece condiciones laborales que deberán cumplirse, ya que son las que propician la declaración de PIER. Así, se establece el compromiso de que el 87% de los contratos sea indefinidos y al menos un 47% de los empleos indefinidos lo hagan a tiempo completo.