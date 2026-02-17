Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Empresa y sindicatos, muy cerca de un acuerdo sobre el ERE de Ence en Navia

Los 40 trabajadores destinados a una futura planta en la factoría naviega conservarán su puesto aunque la inversión no se produzca

Protesta de los trabajadores de Ence, este martes en Oviedo, frente al hotel en el que se celebraron las negociaciones del ERE.

Protesta de los trabajadores de Ence, este martes en Oviedo, frente al hotel en el que se celebraron las negociaciones del ERE. / Mario Canteli

Yago González

Yago González

Oviedo

La dirección de Ence y el comité de empresa de la fábrica de Navia están muy cerca de alcanzar un acuerdo sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) que la compañía quiere aplicar en la plantilla de la planta naviega.

Según han trasladado fuentes del comité, en la negociación que ha tenido lugar durante todo este martes, la última dentro del periodo de consultas del ERE, se ha producido un "acercamiento" entre las partes que podría desembocar en un acuerdo en las próximas horas.

Uno de los elementos del acuerdo, indican las fuentes, es la garantía de que 40 de los trabajadores que, en un principio, se recolocarán en una nueva planta que la empresa asegura que instalará en Navia, conserven sus empleos aun cuando la inversión no se haga finalmente a cabo.

