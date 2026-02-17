El Espacio de Estudios Jurídicos Hispanoamericanos del asturiano Javier Junceda reúne a más de medio centenar de participantes de nueve países

Más de medio centenar de inscritos de España y América se conectaron esta tarde a una nueva sesión académica internacional ofrecida por el Espacio de Estudios Jurídicos Hispanoamericanos, que dirige el jurista asturiano Javier Junceda, dedicada en esta ocasión a abordar los temas actuales en materia de derecho privado que preocupan a la comunidad iberoamericana.

El Espacio está desarrollando estos foros de debate para darse a conocer en tal medio jurídico, de cara a programar a medio plazo cursos de especialización sobre distintas cuestiones de interés profesionalizador, a cargo del prestigioso plantel de juristas que componen su claustro. Los asistentes se conectaronn desde México, Argentina, Perú, España, Brasil, Nicaragua, Colombia, Ecuador y Estados Unidos.

Tras la bienvenida de Javier Junceda, director del Espacio, tomó la palabra el catedrático Domingo Bello Janeiro, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de La Coruña y miembro de seis Academias de derecho de España y Latinoamérica. Bello se centró en la responsabilidad civil por la Inteligencia Artificial, en lo referido a los productos sanitarios defectuosos, al hilo de una Directiva de 2024 pendiente de transponer al derecho interno.

El civilista gallego, vocal de la Comisión General de Codificación en la que esa transposición se está analizando, recalcó que "siempre una persona física o jurídica debería poder responder por esos daños sanitarios, a pesar de la autonomía de los algoritmos para desarrollar sus dinámicas y tomar decisiones por sí mismos. Subrayó el carácter objetivo de esa responsabilidad y el principio favorable al paciente en estos asuntos".

Tras Bello, intervino el jurista limeño Mario Castillo Freyre, catedrático de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú y titular de uno de los despachos de abogados más renombrados de su país.

Castillo dedicó su intervención a la necesaria estabilidad institucional para poder aprobar leyes civiles con calidad técnica, vocación de continuidad y que solucionen los problemas. Habló del código civil como "auténtica constitución de la gent"”, y de la necesidad de que no se caiga en tentaciones academicistas a la hora de abordar las reformas legales civiles pendientes, porque el objetivo siempre debiera de ser el de regular la vida social con la vista puesta en las reales urgencias jurídicas, no en las que se debaten en medios académicos.

Castillo Freyre, un acreditado árbitro en materia de inversiones, incluso de la Cámara de Comercio Internacional, incidió también en "la exigencia de que las leyes respondan a criterios jurídicos por encima de los puramente economicistas"

Finalmente, José Alberto Frías Hermosillo, catedrático de Derecho Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México y letrado, reservó su intervención para incidir en la oportunidad de todas a la Inteligencia Artificial de una personalidad jurídica como la que se ha dado a las corporaciones, y censuró la multiplicidad de regulaciones civiles en su país, dependientes de cada estado federal, si bien subrayó que la legislación estatal mexicana permite evitar la existencia de "diarrea legislativa" en la materia.

El Espacio de Estudios Jurídicos Hispanoamericanos ha incorporado este mes a su claustro a José Félix Palomino Manchego, actual decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la más antigua de América. Palomino es uno de los mayores especialistas en historia constitucional del nuevo continente y un destacado constitucionalista. Se esperan más incorporaciones de figuras del derecho de Colombia, Ecuador y Puerto Rico en las próximas semanas.

Siguientes sesiones

Las siguientes sesiones del Espacio versarán sobre los desafíos de la IA en materia jurídica, organizada con instituciones vinculadas a la materia en América; el horizonte del derecho constitucional en Latinoamérica; el medio jurídico y la prensa; la encrucijada del derecho internacional tras los sucesos en Venezuela y las amenazas que se ciernen sobre la actual configuración multilateral; o las cuestiones principales relacionadas con el asunto tributario y del arbitraje de inversiones.

Las actividades del Espacio siguen una óptica orientada al ejercicio práctico del profesional del derecho tanto en España como en América, aparte de servir como foro de debate jurídico entre ambas orillas.

Durante estas últimas tres décadas, Javier Junceda ha recibido en Latinoamérica seis doctorados honoris causa, y otros tantos profesorados honorarios, además de ingresar en nueve Academias, colegios de abogados y otras sociedades de la región.

El Espacio de Estudios Jurídicos Hispanoamericanos pretende institucionalizar todo ese conocimiento y experiencias compartidas, poniéndolas a disposición de la comunidad de juristas de las naciones en lengua española.