Fallece a los 59 años el profesor Antonio Pumariño: "Se ha perdido una mente privilegiada"
Sus compañeros del Grupo de Sistemas Dinámicos de la Universidad de Oviedo lamentan la pérdida, destacando su labor académica y científica, además de su amistad
El pasado viernes 13 de febrero fallecía el profesor de la Universidad de Oviedo, Antonio Pumariño. Nacido en Lugo, cursó la Licenciatura de Matemáticas en la Universidad de Santiago de Compostela (1984-1989) y obtuvo el título de Doctor en Ciencias Matemáticas en la Universidad de Oviedo en 1994. Fue profesor en la Universidad de Vigo desde 1989 hasta 1991, año en que se incorporó a la Universidad de Oviedo, donde ejerció labores docentes y tareas investigadoras hasta su fallecimiento. Una enfermedad se lo llevó de una forma vertiginosa.
Una gran pérdida en su área
Sus compañeros de departamento "Compartimos con Antonio muchos años de tareas científicas y labores académicas", recuerdan sus compañeros Santiago Ibáñez Mesa y José Ángel Rodríguez Méndez, en nombre de todo el Grupo de Sistemas Dinámicos de la Universidad de Oviedo. "Además, hemos tenido el honor de disfrutar de su amistad", agradecen.
Ambos coinciden en que se trata de una "pérdida irreparable" que les causa un "dolor inmenso". En el campo de los Sistemas Dinámicos, Puñariño deja "un gran legado" que perdurará en el tiempo y que sus compañeros intentarán "continuar". "Los que lo conocimos en esta faceta damos fe de que se ha perdido una mente privilegiada", resumen.
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo negocio en el que entra Alimerka y que tendrá su primer establecimiento en Gijón
- Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
- En liquidación uno de los principales fabricantes de ventanas de Asturias con un pasivo de más de 1,5 millones
- ¡Final feliz en Cudillero! Encuentran vivo en el bosque al octogenario desaparecido tras día y medio de búsqueda
- En pleno centro de Oviedo y en una recóndita aldea del Oriente: Asturias suma dos nuevos restaurantes distinguidos en la Guía Repsol
- La llamada de auxilio a su hijo del octogenario desaparecido en Cudillero: 'Ven a traeme un palu, a ver si soy a levantame
- Atención conductores asturianos: un nuevo radar móvil entra en funcionamiento en la 'Y
- La nieve da un tregua en Asturias: el Huerna recupera la normalidad tras el cierre por un accidente de camión y en Pajares ya se circula sin restricciones