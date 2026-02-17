Fallece a los 59 años el profesor Antonio Pumariño: "Se ha perdido una mente privilegiada"

El pasado viernes 13 de febrero fallecía el profesor de la Universidad de Oviedo, Antonio Pumariño. Nacido en Lugo, cursó la Licenciatura de Matemáticas en la Universidad de Santiago de Compostela (1984-1989) y obtuvo el título de Doctor en Ciencias Matemáticas en la Universidad de Oviedo en 1994. Fue profesor en la Universidad de Vigo desde 1989 hasta 1991, año en que se incorporó a la Universidad de Oviedo, donde ejerció labores docentes y tareas investigadoras hasta su fallecimiento. Una enfermedad se lo llevó de una forma vertiginosa.

Una gran pérdida en su área

Sus compañeros de departamento "Compartimos con Antonio muchos años de tareas científicas y labores académicas", recuerdan sus compañeros Santiago Ibáñez Mesa y José Ángel Rodríguez Méndez, en nombre de todo el Grupo de Sistemas Dinámicos de la Universidad de Oviedo. "Además, hemos tenido el honor de disfrutar de su amistad", agradecen.

Ambos coinciden en que se trata de una "pérdida irreparable" que les causa un "dolor inmenso". En el campo de los Sistemas Dinámicos, Puñariño deja "un gran legado" que perdurará en el tiempo y que sus compañeros intentarán "continuar". "Los que lo conocimos en esta faceta damos fe de que se ha perdido una mente privilegiada", resumen.