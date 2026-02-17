El feminismo asturiano reúne a 14 veteranas del arte en su aniversario

Son 14, asturianas y tienen entre 70 y 90 años. La Asociación Feminista de Asturias (AFA) "Clara Campoamor" quiere conmemorar su 50.º aniversario reuniéndolas y rindiéndoles homenaje en una gran muestra que, en el marco del proyecto expositivo que, desde hace años, comisaría el historiador del Arte Santiago Martínez, "Contra el canon", se presentará en la Universidad de Oviedo el próximo otoño, en una fecha aún por decidir a lo largo de septiembre u octubre.

Charo Garpe, Ángeles Palomeque, Trinidad Formoso, Raquel Miranda, Ascensión Fuentes, Marina Ladero, Daniela Zanzoni, Puri Trabanco, Lidia Rodríguez, Beatriz Gutiérrez, Pilar del Val, Dolores Trabanco, Encarnación Domingo y Cristina Ortiz son las protagonistas de esa celebración del arte y el feminismo, avanzada ayer en una convocatoria en la sede histórica de la Universidad, a la que asistió la vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural, Marta Mateo, y en la que las artistas se dejaron fotografiar, en la sala de exposiciones, para los retratos que se incluirán en el catálogo de la muestra.

La iniciativa artística "Contra el canon" es resultado de una ya larga colaboración entre la Asociación Feminista de Asturias y el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Proyección Cultural de la Universidad de Oviedo, que se materializa cada dos años, aproximadamente, en una exposición dedicada a mostrar el trabajo de una artista asturiana, creadoras como Elena Rato o María Álvarez, por citar algunas de las más recientes.

En esta ocasión, sin embargo, coincidiendo con el aniversario de la AFA, Santiago Martínez ha pensado, de acuerdo con las organizadoras, "hacer un proyecto colectivo, homenaje y reivindicación".

No será esta la única actividad con la que la Asociación Feminista celebre sus 50 años de historia, desde su fundación.

Los orígenes de la organización se remontan a los grupos clandestinos en los que allá por los años 70 se reunían una veintena de mujeres, vinculadas a asociaciones como Mujeres Comunistas de Asturias o la Liga Comunista Revolucionaria, y a partidos de la izquierda radical. Fue el 25 de noviembre de 1976 cuando tuvo lugar en la facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo la presentación pública de la AFA , que en 1977 quedó constituida oficialmente.

El logotipo con el que aún hoy se identifica la asociación fue diseñado por la artista gijonesa Mabel Lavandera.