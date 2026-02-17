La gijonesa Irma Álvarez-Laviada entra en el Thyssen y pone a dialogar su obra con la colección del Museo Nacional

Irma Álvarez-Laviada (Gijón, 1978) expondrá en las salas del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza del 23 de febrero al 3 de mayo, en la novena edición del programa "Kora" que cada año presenta, bajo un enfoque de género a una artista y su obra. La exposición de Álvarez-Laviada se titula "Dentro y fuera del marco" y pondrá a dialogar 30 de sus piezas, realizadas en la última década, y una instalación hecha expresamente para esta convocatoria con el resto de la colección de pintura del Museo.

Rocío de la Viña, la comisaria del programa "Kora", contactó hace meses con Álvarez-Laviada, para proponerle participar en "Kora", una iniciativa que en estos últimos años ha colocado en las salas del Thyssen la obra de las artistas asturianas Chechu Álava, con "Rebeldes" en 2020, y Noemí Iglesias Barrios, con "Love Me Fast" en 2024.

Ahora Irma Álvarez-Laviada llega con una exposición antológica, que ocupará cuatro salas del Museo, "una revisión de obras de los últimos 10 años, salvo en la cuarta, donde estará una instalación con obra de nueva producción en diálogo con una pieza de la colección de Kurt Schwiters (artista alemán adscrito al movimiento dadaísta", explica la propia artista.

En realidad, ese diálogo entre las obras de Álvarez-Laviada y las de la colección del Thyssen se extienden a todas y cada una de las salas ocupadas por "Dentro y fuera del marco" e incluso se extiende más allá, porque, a modo de "un guiño", como dice la artista, o de toque de atención a los visitantes también habrá algunas dispersas en otras salas, aquí y allá, entre lacolecciónn permanente. Lo más llamativo, a juicio de la propia artista, quizá sea el encuentro entre una Anunciación de Bellini y una pieza de mármol, a modo de un pedestal, con el que el premio Alhambra en la feria internacional Arco.

El título de la muestra, "Dentro y fuera del marco", da pistas de lo que contiene y de la forma de entender la pintura de Irma Álvarez-Laviada, fiel a principios como "trabajar con los elementos estructurales, con una mirada a la pintura desde la escultura, la abstracción geométrica, el minimal, con un carácter industrial...", como ella misma enumera.

"Las obras de Álvarez-Laviada se sitúan en un espacio intermedio, dentro y fuera del marco, creadas a partir de materiales industriales destinados a usos prácticos. De esta forma, la artista reflexiona sobre las inclusiones y exclusiones en la tradición moderna del arte occidental", especifican desde la dirección del Museo.

""Dentro y fuera del marco" está actualmente en pleno proceso de montaje. Álvarez-Laviada admite estar nerviosa, "es una oportunidad increíble estar en un museo nacional en Madrid, en el Thyssen que tiene la mayor afluencia de público nacional e internacional y con unas posibilidades de visibilización altísimas".