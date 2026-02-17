Habla la patronal de grandes superficies a la que pertenece Costco: "Es llamativo que para un proyecto tan importante para Asturias haga falta un proceso tortuoso de cuatro años"

"Fantástico y muy buena noticia". Así valora la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), patronal a la que pertenece Costco, que se haya desbloqueado el proyecto de la gran superficie de la multinacional estadounidense en Bobes (Siero). Lo hace, eso sí, con un mensaje para las administraciones públicas, y en concreto para el Principado, en cuanto a los tiempos de las tramitaciones que deben afrontar las empresas hasta que se hacen realidad inversiones de esta envergadura. "Un proceso tortuoso", puntualizan desde el colectivo.

“Es algo fantástico y una muy buena noticia que, después de cuatro años de tramitación, el Gobierno del Principado apruebe una inversión tan importante para Asturias como la de Costco, que creará empleo directo e indirecto y enriquecerá la oferta comercial de la región, así como la libertad de elección del consumidor”, expresó David Gracia, portavoz de Anged, colectivo que engloba, además de a Costco, a otras grandes superficies como El Corte Inglés, Carrefour, Leroy Merlin, Alcampo, Ikea o Media Markt.

Pese a la celebración por la consecución de la luz verde para el complejo comercial de Siero, Gracia no se olvida de la demora que ha sufrido ante las reticencias en el seno del Gobierno del Principado y los pasos dados a nivel de la administración autonómica. Ante la falta de encaje del proyecto de Costco en las directrices generales de comercio, que impiden específicamente que los centros comerciales se implanten en áreas industriales, el Principado tuvo que recurrir a la ley de proyectos estratégicos, aprobada en diciembre de 2024, para buscar una salida.

Posteriormente, entre tiras y aflojas entre los socios del gobierno -el PSOE defiende el proyecto, pero IU se opone-, Costco presentó el 25 de junio de 2025 la solicitud para declarar su proyecto en Siero como estratégico. Y la espera se alargó aún más al tardar la Administración autonómica seis meses -y no los tres estipulados- en responder afirmativamente a la petición, algo que ocurrió, finalmente, en el Consejo de Gobierno de este pasado lunes, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

"El Principado debe modernizarse"

David Gracia se refirió a todo ese largo camino para dar un tirón de orejas a los tiempos de la administración autonómica asturiana. “No obstante, es llamativo que para un proyecto de este tipo, tan importante para la economía asturiana, haga falta un proceso tortuoso de cuatro años y la búsqueda de un encaje legal para posibilitarlo", expresó, ligándolo asimismo a la competencia desigual que, bajo su punto de vista, pueden hacer compañías asiáticas. "A nivel político, merece una reflexión que este proceso se produzca cuando al mismo tiempo las plataformas comerciales chinas están invadiendo el mercado español sin cumplir ninguna de las regulaciones. Es necesario que Asturias modernice su regulación para adaptarla al siglo XXI”, enfatizó el portavoz de Anged.

El proyecto de Costco en Siero está generando debate a nivel autonómico, con partidos a la derecha del PSOE a favor del mismo, y exigiendo también más agilidad en tramitaciones de inversiones de este tipo, y otros situados más a la izquierda que rechazan el complejo en Bobes, al que también se opone la Unión de Comerciantes de Siero.