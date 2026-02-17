Oviedo reunirá en marzo a más de 600 directivos de la industria y la tecnología de toda España

Más de 600 directivos de los sectores de la industria y la tecnología de España se darán cita los próximos 24 y 25 de marzo en Oviedo para el congreso "SuperAutomate", que se celebrará en el edificio Calatrava de la capital asturiana. El objetivo de la cita es poner en contacto a compañías industriales con firmas tecnológicas para asociarse en proyectos de hiperautomatización de procesos, una de las grandes tendencias de la actividad fabril que también quieren implantar empresas de Asturias.

Las jornadas "SuperAutomate" son una iniciativa de la consultora valenciana Atlas Tecnológico, especializada en encontrar soluciones tecnológicas para la industria. Oviedo será la anfitriona de la octava edición de este encuentro, que tiene lugar dos veces al año en dos ciudades españolas. En este 2026 tendrán lugar en Oviedo y en Toledo.

El primer día del evento, los asistentes visitarán las plantas de 24 destacadas compañías asturianas: TKE, Química del Nalón, Bayer Hispania, GDELS-Santa Bárbara, Normagrup, Sonoco, Amazon, Ingenium, CETEMAS, Media Madera, Cogersa, COFAS, Zitrón, Samoa, Gonvarri, TSK, Idesa, Cementos Tudela Veguín, ArcelorMittal, Windar Renovables, Samoa, Neoalgae, Ales Grupo y Chocolates El Principado.

La cita se ha anunciado este martes en la Cámara de Comercio de Oviedo con la participación de las entidades organizadoras, a saber: la citada Atlas Tecnológico, el Ayuntamiento de Oviedo, la Fundación Caja Rural de Asturias y el Gobierno del Principado.

El representante de este último, el viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, ha asegurado que la hiperautomatización "trae muchas oportunidades que Asturias puede aprovechar" y que esta tendencia "ha despertado un gran interés en la región, como demuestra el hecho de que treinta empresas acaban de recibir subvenciones de la Agencia Sekuens para automatización".

Además, Campo ha señalado que este fenómeno "también tendrá un impacto en la propia administración", ya que "es una gran herramienta para hacer frente al incremento de la burocracia".