"¿Partido? ¿Qué partido? ¿Fractura? ¿Qué fractura?": breve análisis de las rupturas (y suturas) políticas de la "operación Costco"

Mañana habrá colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de sartenes de acero inoxidable más barato del mercado: tres tamaños que se adaptan a cada comida

Hay asuntos que llenan páginas y páginas de reproches y disputas y, al final, como el parto de los montes, caen como una bomba de paz. La implantación de Costco lleva siendo desde hace cuatro años un tótem del debate político: Siero lo consideraba una bandera, máxime en el aletargado polígono de Bobes, cuya gran oferta de suelo solo Amazon había sacado de la siesta; Izquierda Unida lo fijó como batalla política de la discrepancia, no por Costco en sí, sino por el espacio donde va a asentarse, vetado por las normas de comercio y que solo a través de la ley de Proyectos Estratégicos ha tenido acomodo. De hecho, la coalición no rechazaba la búsqueda de otra ubicación, pero Costco era para Siero o para nadie.

La demora en la solución desató el enfado del alcalde de Siero por los retrasos. Sobre la mesa gravitó la idea (más o menos fundada) de un partido alternativo. Para IU la aprobación del espacio comercial considerándolo estratégico era una línea roja. Su "no" estaba por delante. ¿Y qué ha ocurrido?

"¿Partido? ¿Qué partido?", vino a decir ayer el alcalde de Siero, con la inversión bajo el brazo. "¿Fractura? ¿Qué fractura?", parece decir IU pese a las advertencias tantas veces expresadas.

El Gobierno bipartito se encamina a la discusión permanente como muestra de cariño. Se está en desacuerdo (cada vez en más cosas), pero todo se aparca cuando cae la noche. El problema cuando en las parejas se normaliza la riña, o es habitual que cada cual actúe por libre, es que en cierto momento alguien se pregunte: "¿Merece la pena? ¿Era esto el amor?". Hoy veremos en la Junta si Borja Sánchez y Ovidio Zapico se asemejan al "Dúo Pimpinela".