Opinión
"¿Partido? ¿Qué partido? ¿Fractura? ¿Qué fractura?": breve análisis de las rupturas (y suturas) políticas de la "operación Costco"
La autorización a Costco pacifica el frente en Siero, e IU no dará batalla por la tan proclamada discrepancia con el PSOE
Hay asuntos que llenan páginas y páginas de reproches y disputas y, al final, como el parto de los montes, caen como una bomba de paz. La implantación de Costco lleva siendo desde hace cuatro años un tótem del debate político: Siero lo consideraba una bandera, máxime en el aletargado polígono de Bobes, cuya gran oferta de suelo solo Amazon había sacado de la siesta; Izquierda Unida lo fijó como batalla política de la discrepancia, no por Costco en sí, sino por el espacio donde va a asentarse, vetado por las normas de comercio y que solo a través de la ley de Proyectos Estratégicos ha tenido acomodo. De hecho, la coalición no rechazaba la búsqueda de otra ubicación, pero Costco era para Siero o para nadie.
La demora en la solución desató el enfado del alcalde de Siero por los retrasos. Sobre la mesa gravitó la idea (más o menos fundada) de un partido alternativo. Para IU la aprobación del espacio comercial considerándolo estratégico era una línea roja. Su "no" estaba por delante. ¿Y qué ha ocurrido?
"¿Partido? ¿Qué partido?", vino a decir ayer el alcalde de Siero, con la inversión bajo el brazo. "¿Fractura? ¿Qué fractura?", parece decir IU pese a las advertencias tantas veces expresadas.
El Gobierno bipartito se encamina a la discusión permanente como muestra de cariño. Se está en desacuerdo (cada vez en más cosas), pero todo se aparca cuando cae la noche. El problema cuando en las parejas se normaliza la riña, o es habitual que cada cual actúe por libre, es que en cierto momento alguien se pregunte: "¿Merece la pena? ¿Era esto el amor?". Hoy veremos en la Junta si Borja Sánchez y Ovidio Zapico se asemejan al "Dúo Pimpinela".
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo negocio en el que entra Alimerka y que tendrá su primer establecimiento en Gijón
- Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
- En liquidación uno de los principales fabricantes de ventanas de Asturias con un pasivo de más de 1,5 millones
- 6,50 euros: el dinero que ofrece Adif a una joven ganadera asturiana por dejar su explotación y que no da 'ni para un saco de pienso
- ¡Final feliz en Cudillero! Encuentran vivo en el bosque al octogenario desaparecido tras día y medio de búsqueda
- La llamada de auxilio a su hijo del octogenario desaparecido en Cudillero: 'Ven a traeme un palu, a ver si soy a levantame
- Atención conductores asturianos: un nuevo radar móvil entra en funcionamiento en la 'Y
- La nieve da un tregua en Asturias: el Huerna recupera la normalidad tras el cierre por un accidente de camión y en Pajares ya se circula sin restricciones