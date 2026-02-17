¿Qué está pasando con el lobo en Asturias? Preguntas y respuestas tras una sentencia del Supremo que ha paralizado las batidas e indigna a los ganaderos

Un embrollo jurídico. Es la situación del lobo en Asturias tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que anula el programa 2022-2023 de actuaciones de control del lobo para preservar la ganadería. Tras conocer el fallo del Alto Tribunal, que estima un recurso de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL), el Principado ha cancelado de forma “temporal” las batidas de lobos, a la espera de analizar el alcance de la resolución judicial.

Estas son las claves de la nueva controversia relacionada con el lobo en Asturias.

¿Qué es lo que dice el Tribunal Supremo?

El Alto Tribunal ha dictado una sentencia en la que rechaza los cupos para las batidas de lobos establecidos por el Gobierno del Principado en el programa 2022-2023.

El Supremo subraya que la eliminación de ejemplares debe ser la última solución para evitar los daños al ganado y que antes deben aplicarse otras medidas preventivas. Además, precisa que las extracciones solo pueden afectar a los ejemplares que provocan daños.

La sentencia no solo tumba el citado plan anual, sino también el artículo 7.5 del II Plan de Gestión del Lobo, aprobado en 2015, que es el que hace referencia a los cupos (la cantidad de lobos que pueden extraerse).

¿En qué situación se encuentra el lobo actualmente?

El lobo es una especie protegida, pero desde marzo de 2025 ya no forma parte del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), donde estaba incluido desde 2021.

Mientras el lobo formó parte del Lespre, en Asturias no hubo batidas. La salida del animal de ese listado era una reivindicación del sector ganadero, que considera que la especie amenaza al ganado.

El Congreso de los Diputados aprobó una enmienda presentada por el PP, con el apoyo de Vox, PNV y Junts, que hizo efectiva esa salida del Lespre, una decisión celebrada por los ganaderos y respaldada por el Principado. Desde entonces, Asturias dio luz verde a las batidas mediante el programa de control del lobo 2025-2026, que comenzó en abril del año pasado y finaliza el 31 de marzo de este año. Ese programa contempla la extracción de 53 ejemplares.

Hasta el pasado jueves se habían abatido 31 lobos, a los que hay que sumar 11 muertos por causas distintas.

¿Cuántos lobos se mataron durante el programa 2022-2023 ahora anulado?

Durante ese periodo no se abatió ningún ejemplar, ya que la especie formaba parte del Lespre y, por tanto, gozaba de un régimen de protección especial.

¿Por qué el Principado suspende de forma temporal las batidas?

El Gobierno regional anunció esta mañana la suspensión “temporal” de las batidas tras conocer la sentencia del Supremo, que además sienta jurisprudencia.

Al tumbar un artículo del Plan de Gestión, el Alto Tribunal pone el foco en los cupos, que después se concretan en el actual programa de control del lobo. El Principado quiere conocer el criterio de sus servicios jurídicos y, por prudencia, ha decidido parar las capturas.

¿Qué dice el Supremo sobre el plan actual en vigor?

El Supremo no se pronuncia de forma directa sobre el plan que Asturias tiene actualmente en vigor, aprobado tras la salida del lobo del Lespre, aunque en la propia sentencia reconoce que existe una situación “singular”.

El fallo incluye un párrafo clave: “Si bien este Tribunal debe resolver atendiendo a la situación del objeto del proceso en el momento en que se insta su tramitación, lo cierto es que, tras la reforma de 2025 (la de salida del Lespre) —a la que ya se ha hecho referencia y por las razones allí expuestas—, las disposiciones que ahora se declaran nulas podrían ser nuevamente aprobadas conforme al nuevo régimen de protección aplicable a la especie silvestre tras dicha reforma”.

¿Qué dicen las organizaciones agrarias?

Las organizaciones agrarias están analizando la sentencia, pero ya se han manifestado en contra de paralizar las batidas, aunque sea de forma temporal.

Borja Fernández, de Unión Rural Asturiana (URA), sostiene que “si hay voluntad política, se podrán seguir organizando batidas” y apunta como posible solución volver a publicar el programa anual basándose en el párrafo de la sentencia.

José Ramón “Pachón” García Alba, secretario general de Unión de Campesinos (UCA), cree que la resolución “no cambiará nada”, aunque su organización se reunirá con los servicios jurídicos para estudiarla.

David Pérez Naya, secretario general de COAG-Asturias, considera que el plan actual queda fuera del ámbito de la sentencia, pero asegura que su organización también está analizando el fallo.

Más crítico se mostró Ramón Artime, de Asaja: “Al consejero le tiemblan las piernas. No creemos que la sentencia tenga ningún recorrido”.

Desde Usaga cargaron directamente contra la resolución judicial: “Supone un nuevo golpe al campo asturiano y vuelve a demostrar que se decide sobre el medio rural sin contar con quienes vivimos y trabajamos en él. Da la sensación de que pesan más cuatro asociaciones ecologistas que las familias ganaderas”.