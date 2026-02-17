La plantilla de Ence admite recolocaciones en la nueva planta de Navia

Todo apunta a que este martes tendrá lugar el desenlace de las negociaciones sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) entre la dirección de Ence y los trabajadores de la fábrica que tiene en Navia la empresa española de producción de pasta de celulosa y energía, la cual lleva en huelga desde el pasado viernes.

La de este lunes fue una reunión en la que "ambas partes se enrocaron en sus respectivas posturas, apuntalando cada una sus argumentos", señaló el presidente del comité de la planta naviega, Javier García Zardain, al término del encuentro, que se desarrolló durante casi doce horas.

Únicamente hubo cierto acercamiento en la oferta de la compañía de recolocar a 40 de los 89 afectados por el ERE en una nueva fábrica que la empresa ha prometido construir. "Asumimos que existan recolocaciones en esa planta, pero con cláusulas que garanticen el futuro de los trabajadores implicados en caso de que el proyecto finalmente no se lleve a cabo", afirmó García Zardain.