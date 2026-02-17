La plantilla de Ence admite recolocaciones en la nueva planta de Navia
Empresa y trabajadores prevén resolver este martes la negociación del ERE tras encallar las posturas
Todo apunta a que este martes tendrá lugar el desenlace de las negociaciones sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) entre la dirección de Ence y los trabajadores de la fábrica que tiene en Navia la empresa española de producción de pasta de celulosa y energía, la cual lleva en huelga desde el pasado viernes.
La de este lunes fue una reunión en la que "ambas partes se enrocaron en sus respectivas posturas, apuntalando cada una sus argumentos", señaló el presidente del comité de la planta naviega, Javier García Zardain, al término del encuentro, que se desarrolló durante casi doce horas.
Únicamente hubo cierto acercamiento en la oferta de la compañía de recolocar a 40 de los 89 afectados por el ERE en una nueva fábrica que la empresa ha prometido construir. "Asumimos que existan recolocaciones en esa planta, pero con cláusulas que garanticen el futuro de los trabajadores implicados en caso de que el proyecto finalmente no se lleve a cabo", afirmó García Zardain.
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo negocio en el que entra Alimerka y que tendrá su primer establecimiento en Gijón
- Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
- En liquidación uno de los principales fabricantes de ventanas de Asturias con un pasivo de más de 1,5 millones
- 6,50 euros: el dinero que ofrece Adif a una joven ganadera asturiana por dejar su explotación y que no da 'ni para un saco de pienso
- ¡Final feliz en Cudillero! Encuentran vivo en el bosque al octogenario desaparecido tras día y medio de búsqueda
- La llamada de auxilio a su hijo del octogenario desaparecido en Cudillero: 'Ven a traeme un palu, a ver si soy a levantame
- Atención conductores asturianos: un nuevo radar móvil entra en funcionamiento en la 'Y
- La nieve da un tregua en Asturias: el Huerna recupera la normalidad tras el cierre por un accidente de camión y en Pajares ya se circula sin restricciones