El Principado desvela cuándo se podrá volver a cazar lobos en Asturias: "Entendemos la preocupación de los ganaderos"

El Gobierno regional ha movido ficha con rapidez tras suspender de forma “temporal” las batidas de lobos después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo, que rechaza los cupos fijados por el Ejecutivo asturiano en el programa 2022-2023 y tumba un artículo del Plan de Gestión del Lobo de Asturias, aprobado en 2015.

Marcelino Marcos, consejero de Medio Rural, anunció esta tarde que el Ejecutivo aprobará un nuevo decreto que “permitirá mantener las políticas de control de la población de lobos con seguridad jurídica”. La intención del Gobierno es tener ese decreto aprobado para finales de junio.

“Calculamos que un trimestre, tres o cuatro meses. Para finales de junio pueda estar aprobada”, destacó el Consejero.

La Consejería se basará en un párrafo de la propia sentencia, que hace referencia a la situación “singular” del lobo, ya que el fallo del Alto Tribunal abarca un periodo en el que el lobo formaba parte del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), del que salió en marzo del año pasado.

“Las disposiciones que ahora se declaran nulas podrían ser nuevamente aprobadas conforme al nuevo régimen de protección aplicable a la especie silvestre tras dicha reforma”, se lee en la sentencia. Ese párrafo, según el Principado, “orienta sobre cómo salvar esta situación”.

El artículo del Plan de Gestión del Lobo de Asturias afectado es el 7.5, que permitía determinar el número de capturas mediante cupos, el procedimiento que hasta ahora se seguía en el Principado. Los cupos fijados en 2022 y 2023, ahora anulados por el Supremo, no tuvieron impacto, ya que en ese periodo no se capturaron lobos en Asturias al amparo del Lespre.

Nuevo decreto para recuperar el control

El Gobierno regional prevé ahora aprobar un decreto para “autorizar de nuevo el artículo suspendido”. Mientras tanto, la captura de lobos seguirá suspendida.

“No hay seguridad jurídica como para continuar con los controles o desarrollar el programa de control poblacional”, aseguró el Consejero. En cualquier caso, el plan anual finalizaba el 31 de marzo y, a partir de esa fecha, el Gobierno regional debía redactar otro reglamento para la temporada 2026-2027. Medio Rural convocará próximamente el Comité Consultivo del Plan de Gestión del Lobo y se reunirá con las organizaciones agrarias para informarles de los cambios que permitirán ejecutar los controles con seguridad jurídica.

"Defendemos el rigor jurídico", dice el Consejero

“Vamos a iniciar de inmediato un procedimiento de modificación del decreto, es decir, de modificación del Plan de Gestión del Lobo, para volver a tener la seguridad jurídica necesaria para, llegado el caso, aprobar un nuevo programa de control poblacional en función del estado de la cuestión”, aseguró Marcos.

"En las próximas semanas se conocerá el censo poblacional del lobo en Asturias en 2025 y, como es habitual, a partir de esos datos se elaborarán, si es necesario, los programas de control. Nosotros, igual que defendimos el rigor jurídico, lo vamos a seguir defendiendo y seguiremos garantizando ese equilibrio necesario para poder desarrollar una actividad económica en el medio rural, como es la actividad agrícola y ganadera”, añadió.

El Consejero subrayó que la sentencia “deja el camino abierto” para modificar el decreto al haber cambiado la situación del lobo, que ya no forma parte del Lespre, y aseguró entender “la preocupación de los ganaderos”.

A su vez, Marcelino Marcos indicó que “no creemos que haya responsabilidades jurídicas por los lobos abatidos este año, porque hasta la sentencia estábamos actuando conforme a la normativa vigente y las suspensiones cautelares habían sido desestimadas”.