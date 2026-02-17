Seis meses de trámites, cuatro años de batalla: el desembarco de Costco en Asturias, sus compromisos y una luz verde que enciende otra roja en el Gobierno de Barbón

El Consejo de Gobierno aprobó conceder al proyecto de complejo comercial de Costco en el polígono de Bobes (Siero) con la discrepancia expresada por el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, coordinador de Izquierda Unida. Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, el Ejecutivo analizó la propuesta presentada por la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, firmada el pasado 12 de enero por el consejero Borja Sánchez, y basada en un informe de la Agencia Sekuens rubricado seis días antes. Ce por be se produjo el guion previsto, con el rechazo que IU anunció ya desde principios de 2024 a que la ley de Proyectos Estratégicos fuese una vía para autorizar la inversión de Costco.

La justificación del Ejecutivo, sustentada en un informe de 25 páginas de la Agencia Sekuens, pone el énfasis en la creación de empleo prevista y señala las obligaciones que deberá cumplir Costco, basadas en sus propias promesas, y que el Ejecutivo evaluará con carácter trimestral, incluyendo un informe anual sobre contratación y mantenimiento del empleo.

El bloque de empleo destaca sobre los otros en el análisis. Así, se destaca que habrá un mínimo de 170 empleos directos en un plazo de tres años, que deberán ampliarse a 260 en los tres siguientes tras la puesta en marcha. Al menos el 87% de los contratos serán indefinidos, la plantilla cumplirá los criterios de paridad, se propiciará la diversidad y se reservará un 2% de los puestos a personas con discapacidad.

Tras la autorización del Ejecutivo, Costco tiene cinco días para depositar una fianza de 300.000 euros, y deberá iniciar las solicitudes de licencia municipal. Además, Sogepsa tendrá que activar la urbanización de la parcela, con una superficie de 54.586 metros cuadrados. El edificio central ocupará 15.681 metros cuadrados y estará rodeado de un parking con 822 plazas.

El plazo de construcción planteado por Costco es de unos 12 meses y el promotor estima que en ese periodo se generarán entre 300 y 500 empleos directos. Mientras duren las obras, la multinacional estima que se generarán entre 1,5 y 2 empleos indirectos (450-1.000 puestos de trabajo) por cada puesto directo, mientras que una vez en la fase de explotación se calcula la relación de empleos indirectos en el doble o el triple de los directos (600-900).

El Principado sí ha impuesto como condición clara que se diseñe con organismos autonómicos de formación profesional "las acciones oportunas para facilitar la contratación de personal".

Seis meses de trámites, cuatro años de batalla Fue hace casi cuatro años, en octubre de 2022, cuando se escuchó por primera vez el interés de la multinacional Costco por instalarse en Siero. Entonces se conocía que la promotora Bogaris, encargada de tramitar implantaciones de grandes superficies y de cuya mano había llegado Costco a Sevilla en 2014, contaba con una reserva de 54.000 metros cuadrados en Siero. Ya entonces el alcalde de Siero, el socialista Ángel García «Cepi», señalaba como caballo de batalla la modificación de las directrices regionales de comercio, ya que impiden específicamente la implantación de centros comerciales en suelo industrial. Aquella vía tenía difícil encaje y el Gobierno regional aprobó una revisión de la normativa, pero ya el Presidente, Adrián Barbón, advirtió que modificar las directrices solo por una empresa era «feo y tiene un nombre». La solución vino por la ley de proyectos estratégicos. No fue específicamente pensada para el caso de Costco pero sí se vio por el Ejecutivo como una vía alternativa. La ley se aprobó el 20 de diciembre de 2024. Los promotores de Costco registraron la solicitud para ser declarados Proyecto Estratégico el 25 de junio aunque la documentación completa llegó el 1 de julio. La Agencia Sekuens no resolvió el expediente hasta el pasado 6 de febrero. Habían pasado largamente los tres meses de plazo que establece la ley, que señala que el silencio administrativo supone desestimación.

La inversión mínima comprometida es de 45 millones y el Principado extiende a dos años el plazo para que se materialice una vez que se hayan activado todos los permisos. También se condiciona la declaración a que se alcancen acuerdos con productores locales y que Costco evalúe incorporar productos asturianos en sus marcas propias. Además, deberá colaborar con entidades sin ánimo de lucro (Banco de Alimentos o cocinas económicas).

La autorización del Consejo de Gobierno borra de un plumazo el principal inconveniente al que se enfrentaba Costco: el urbanístico. Ya cuando el Ayuntamiento de Siero anunció las negociaciones con la multinacional, la batalla para hacer factible la inversión estaba en la modificación de las directrices de Comercio. Hubo un intento de modificarlas por parte de la entonces consejería de Transición Ecológica (en manos de Nieves Roqueñí), que chocó con el rechazo de los comerciantes y de Izquierda Unida.

La redacción de la ley de Proyectos Estratégicos ya se planteaba como una alternativa para desatascar los inconvenientes hacia Costco. Izquierda Unida manifestó una vez su discrepancia, sin que eso frenase la posición favorable del ala socialista del Ejecutivo.

El respaldo a Costco ha actuado como bálsamo en las tensiones dentro del PSOE entre el alcalde Siero, el socialista Ángel García "Cepi" y la FSA. El regidor sierense había llegado a insinuar el lanzamiento de una candidatura autonómica fuera de las siglas socialistas como reacción al "maltrato" al concejo, señalando entre las quejas la demora en la tramitación de la solicitud de Costco. Ayer, el Alcalde zanjó la polémica expresando su compromiso con el PSOE y anunciando que aspirará a la Alcaldía como número uno de los socialistas. Pero donde queda sin resolver la tensión es con IU. La coalición da por hecho que la discrepancia respecto a Costco va dentro de lo previsto.

De hecho, el coordinador y consejero del Gobierno, Ovidio Zapico, señaló que hay pocas opciones de que la coalición inicie una batalla jurídica dadas las garantías económicas que exigiría una reclamación ante los tribunales. Sin embargo, la paciencia se agota en sectores socialistas, que ven en el rosario de fricciones con IU una muestra de debilidad del PSOE asturiano. La última disputa no resuelta está en la autorización para que se instalen estudios de universidades privadas en Asturias, dispuestos a contar con la posibilidad de que sus alumnos realicen prácticas en la sanidad pública.