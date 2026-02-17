Suspendidas las batidas de lobos en Asturias tras la sentencia del Supremo: incertidumbre jurídica en el Principado
El Ejecutivo cancela las batidas de "forma temporal", pendiente de una reunión de los órganos jurídicos
URA no ve recorrido al escrito del Alto Tribunal si "hay voluntad política"
El Gobierno del Principado ha suspendido de forma “temporal” las batidas de lobos tras conocerse este lunes la sentencia del Tribunal Supremo, que rechaza los cupos fijados por el Ejecutivo asturiano en el programa 2022-2023. El alto tribunal subraya que la eliminación de ejemplares de lobo debe ser siempre la última solución, solo después de que hayan fallado todas las medidas preventivas para evitar los daños al ganado.
La Consejería de Medio Rural, dirigida por el socialista Marcelino Marcos, ha establecido como “medida cautelar” la suspensión del Programa Anual de Actuaciones de Control del Lobo 2025-2026, a la espera de que los servicios jurídicos del Principado analicen el alcance de la sentencia.
Hoy mismo ya se han suspendido dos batidas previstas en la Sierra del Cuera y en Cangas de Onís. Esta tarde está prevista una reunión de los servicios jurídicos del Ejecutivo para evaluar las implicaciones del fallo.
La sentencia del Alto Tribunal, que sienta jurisprudencia, determina que desde la entrada en vigor de la orden ministerial que incluyó a todas las poblaciones de lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), en septiembre de 2021, cualquier captura debía ser “excepcional, justificada caso por caso y sometida a las estrictas condiciones que fija la ley”.
El lobo salió del LESPRE en marzo del año pasado, tras aprobarse en el Congreso una reforma con los votos de PP, Vox, PNV y Junts, una modificación que contó con el apoyo del Principado. Ese cambio permitió a los gobiernos autonómicos retomar los controles de población frente a los ataques al ganado.
Ahora, tras conocerse la sentencia del Supremo, se abre la duda de si pueden mantenerse las batidas pese a que el lobo ya no esté actualmente incluido en el LESPRE.
Organizaciones agrarias como Unión Rural Asturiana (URA) consideran que la sentencia “no tiene recorrido” en el contexto actual y que "habiendo voluntad política, el plan de gestión no puede paralizarse, puesto que con una simple publicación en el Bopa seguiría en funcionamiento tal y cómo está redactado".
El Principado, en todo caso, opta por la prudencia y mantiene la suspensión de las batidas de forma temporal hasta contar con un análisis jurídico completo.
Un párrafo clave del fallo
La resolución judicial alude a la “singular situación” normativa en uno de sus apartados. Literalmente señala: “Si bien este Tribunal debe resolver atendiendo a la situación del objeto del proceso en el momento en que se insta su tramitación, lo cierto es que, tras la reforma de 2025 —a la que ya se ha hecho referencia y por las razones allí expuestas—, las disposiciones que ahora se declaran nulas podrían ser nuevamente aprobadas conforme al nuevo régimen de protección aplicable a la especie silvestre tras dicha reforma
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo negocio en el que entra Alimerka y que tendrá su primer establecimiento en Gijón
- Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
- En liquidación uno de los principales fabricantes de ventanas de Asturias con un pasivo de más de 1,5 millones
- ¡Final feliz en Cudillero! Encuentran vivo en el bosque al octogenario desaparecido tras día y medio de búsqueda
- La llamada de auxilio a su hijo del octogenario desaparecido en Cudillero: 'Ven a traeme un palu, a ver si soy a levantame
- Atención conductores asturianos: un nuevo radar móvil entra en funcionamiento en la 'Y
- La nieve da un tregua en Asturias: el Huerna recupera la normalidad tras el cierre por un accidente de camión y en Pajares ya se circula sin restricciones
- Atención conductores asturianos, el cambio de velocidad en autovía a 100 kilómetros por hora por el nuevo radar de la DGT: dónde está y cómo funciona