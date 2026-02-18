El absentismo cuesta 1.700 millones al año a las empresas asturianas

El absentismo laboral, uno de los problemas más denunciados por los empresarios españoles, tiene un coste estimado en 1.712 millones de euros al año para las compañías asturianas, según ha señalado este miércoles Manuel Páramo, director de la zona noroeste en Umivale, mutua colaboradora de la Seguridad Social. Lo ha hecho en una jornada organizada por la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) sobre los efectos de las incapacidades temporales en el tejido económico.

Además, Asturias es, según los datos presentados por Páramo, la tercera comunidad autónoma española donde más aumenton estas incapacidades entre 2018 y 2023. En concreto, se incrementaron un 43%, sólo por detrás de Galicia (53%) y Canarias (48%).

Asimismo, el Principado despunta entre los territorios donde más se han disparado las bajas de larga duración, aquellas que duran al menos un año. Estas se han casi duplicado en Asturias en el periodo descrito, con un alza del 98%. Es un repunte que únicamente superaron Galicia (162%), País Vasco (139%) y Canarias (131%).

A nivel nacional, la mayor parte de esas bajas prolongadas se dieron en algias (dolores localizados en alguna parte del cuerpo), que se incrementaron un 92,8%. A continuación figuraron las de salud mental que, no obstante, fue la dolencia que más creció entre 2018 y 2023, con una escalada del 146,5%.

Páramo lamentó que el absentismo "resta mucha competitividad a las empresas españolas" y que especialmente a raíz de la pandemia de covid "se ha producido un tsunami de bajas de larga duración que se han enquistado y crecido exponencialmente".

Además, el directivo ha indicado que el aumento de las bajas en Asturias "no se debe al envejecimiento de la población, sino a un problema de gestión", ya que "hay muchos actores que intervienen en la tramitación de las incapacidades temporales, por lo que es necesario que la coordinación entre ellos sea más eficaz".

Este diagnóstico de Páramo guarda coherencia con las recientes advertencias de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sobre "deficiencias estructurales" en la gestión de las bajas.

Pese a que el pasado agosto la Consejería de Salud del Principado firmó un convenio con las mutuas aseguradoras para aligerar la tramitación de estas incapacidades, el acuerdo "aún no ha echado a rodar por algún tema informático para unificar los datos de los diferentes organismos", ha explicado Páramo.