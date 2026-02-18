¿Será ampliada la terminal de pasajeros del aeropuerto de Asturias? Aena da a conocer sus planes de inversiones hasta 2031

El Aeropuerto de Asturias figura en la propuesta del Tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA 2027-2031) de Aena dentro del programa de inversiones para la red estatal, que se dio a conocer este miércoles. En el caso del aeródromo asturiano, las actuaciones previstas se encuadran en el "campo de vuelo", es decir, en la parte estrictamente operativa del aeropuerto, como las pistas, calles de rodaje y plataformas.

A diferencia de otros grandes aeropuertos del sistema, Asturias no aparece entre las instalaciones con ampliaciones o remodelaciones de la terminal de pasajeros previstas para el próximo quinquenio. Los proyectos singulares en edificios terminales se concentran en infraestructuras como Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Málaga, Alicante, Valencia, Bilbao o Tenerife Sur, entre otros.

El nuevo plan de inversiones de Aena, que invertirá cerca de 13.000 millones de euros en los aeropuertos españoles en el periodo 2027-2031, sí incluye el recrecido de pista en el aeropuerto de Asturias, así como un aparcamiento en altura, ya en funcionamiento, y la mejora de accesos. El recrecido se trata de un asfaltado en la pista.

Según ha detallado Aena, el plan también prevé para Asturias actuaciones de mejora de procesos y calidad en área terminal, con la ampliación de la sala de embarque internacional, la renovación de elementos electromecánicos, y otros avances en materia de sostenibilidad en elementos como calderas y sistemas de climatización. Estos trabajos ya llevan tiempo en marcha. Las "actuaciones en campo de vuelo", donde se engloba el aeropuerto de Asturias, sí podrían incluir la ampliación de las pistas, aunque Aena no concreta si eso tendrá lugar en el aeródromo asturiano.

Noticias relacionadas

El aeropuerto de Asturias vive uno de los mejores momentos en la historia de la infraestructura, con treinta destinos directos y habiendo alcanzado los dos millones de viajeros en 2025.