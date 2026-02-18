Agenda: qué hacer hoy miércoles 18 de febrero en Asturias

Oviedo

Coloquio con investigadoras

El Club acoge a las 19.00 horas un coloquio con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con entrada gratuita hasta completar aforo, en el que participarán varias investigadoras que construyen el futuro desde Asturias: Rosa Menéndez, investigadora del Incar-CSIC y expresidenta del CSIC; Inés Suárez, directora de la Escuela Politécnica de Ingenieros de Gijón; Teresa Valdés-Solís, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión de Mujeres y Ciencia del CSIC e investigadora del Incar-CSIC; Marta Pérez, responsable senior de Proyectos Científicos en AB-Biotics, y Paula Peñalver, investigadora del Centro Oceanográfico de Gijón del IEO-CSIC. El acto estará moderado por María Fernández Hernández, delegada institucional del CSIC en Asturias y directora del Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA-CSIC).

RIDEA

A las 19.00 horas, el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) acoge una nueva sesión del ciclo "Oviedo: ciudad sedienta. Historia del agua en Oviedo", con la conferencia "Génesis y ocaso del acueducto de los Arcos de los Pilares de Oviedo en el 111 aniversario de su derribo", a cargo de Carlos Fernández Llaneza, en el salón de actos del RIDEA.

Miércoles de Salud

A las 18.00 horas, el Colegio de Enfermería de Asturias (Codepa) celebra una nueva sesión de "Miércoles de Salud" en su sede (calle Juan Antonio Álvarez Rabanal, 7, bajo, Torres de Montenuño), bajo el título "Diabetes, hábitos saludables y cuidados", a cargo de María Ablanedo Mingot, graduada en Enfermería y Psicología por la Universidad de Oviedo y profesional del SESPA desde hace 30 años en el área V. La actividad se desarrollará en el salón de actos del Colegio, con inscripción gratuita, aforo máximo de 100 personas y posibilidad de seguirla también en modalidad online.

Amigos del Reino Astur

A las 19.00 horas, se celebra un nuevo "Encuentro con la Historia del Reino", organizado por la Asociación de Amigos del Reino Astur (AARA), que en esta ocasión lleva por título "Un proyecto europeo medieval. El Reino de Asturias en el origen de las peregrinaciones" y será impartido por la medievalista María Álvarez, profesora titular de Historia Medieval de la Universidad de Oviedo. La entrada es libre hasta completar aforo y la presentación correrá a cargo de Inés Arroni, vocal de la Junta de Amigos del Reino Astur.

Ciclo OFF

El Ciclo OFF Conciertos programa a las 19.30 horas en el Teatro Filarmónica, la actividad "Aprender a ocupar el podio. Vocación y trayectoria en la dirección de orquesta", con un encuentro previo con el público junto a la directora Lara Glez. Cortés y, a continuación, la proyección de la película "La directora de orquesta" (María Peters), con entrada libre hasta completar aforo.

Exposición de Fidel Pagés

La Universidad de Oviedo presenta la exposición "Fidel Pagés. El médico militar que cambió la cirugía", una muestra dedicada a la figura y la aportación de Fidel Pagés. La exposición está abierta al público y se puede visitar durante todo el mes de febrero en el HUCA, en el Edificio de Docencia, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de acercarse a la trayectoria de este médico militar y a su impacto en la historia de la cirugía.

Bienal

Oviedo vuelve a acoger la Bienal Internacional de Pintura al pastel. Su VIII edición tendrá lugar hasta el 1 de marzo, en la plaza de Trascorrales. En esta ocasión, los invitados de honor son pintores emergentes africanos, quienes ofrecen su arte con toda la fuerza de la vida que bulle en ese hermoso continente. Como novedad, la muestra se hace itinerante. Además de Oviedo, Alicante tendrá el privilegio de poder contemplar las obras premiadas y seleccionadas, así como los artistas invitados de honor. El horario de visita es de lunes a sábado de 11.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Los domingos de 11.00 a 14.00 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 1 de marzo se puede visitar "In Arcadia", el nuevo proyecto de Alberto Ámez. Completan el programa actual la colección dedicada a la producción de Matarranz entre 2020 y 2025. Además, se puede visitar la exposición permanente del museo, que abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Gijón

Teatro Jovellanos

A las 21.00 horas, "Moon World" ofrece el concierto "The Best of Soul", en el que se interpretarán clásicos de Percy Sledge, Otis Redding, James Brown, Sam Cooke, Aretha Franklin o "The Temptations".

Ateneo Jovellanos

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, Luis Rubio, quien fuera presidente del Ateneo Jovellanos, ofrecerá una conferencia enmarcada en el ciclo "Música e imágenes". En este caso hablará sobre la música en el cine español.

Ateneo Obrero de Gijón

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, tendrá lugar un encuentro llamado "Compartir. Un diálogo entre generaciones". Como ponentes participarán Sofía Nevado Domínguez y Javier Leiva. Martín de Moura, integrante del Grupo de Trabajo, ejercerá como moderador.

Sociedad Cultural Gesto

A las 19.30 horas, en la Escuela de Comercio, se presentará el poemario "Nosotros, la primavera", de Diego Solís. Le acompañará Lourdes Montes, investigadora de la Universidad de Oviedo.

Jornadas de Bioética

A las 18.00 horas, en el centro municipal integrado de La Arena, se proyectará la película "Las alas de la vida" y habrá un coloquio posterior bajo el título "Hablando de la muerte" y coordinado por Beatriz García, geriatra en el Hospital Cruz Roja, y Luz María Miranda, médica de familia. El encuentro, en el marco de la cita "Bioética desde otras miradas", lo organiza el Comité de Ética para la Atención Sanitaria con la colaboración del Ayuntamiento de Gijón, los hospitales de Jove, Cruz Roja y Cabueñes y el Colegio de Enfermería del Principado.

Librería café Toma 3

A las 20.00 horas, el escritor lenense Santos Morán presentará su obra "La raposa".

Antiguo Instituto

La exposición "40 años de comadres y felpeyos", de la Tertulia Feminista Les Comadres, podrá visitarse hasta el 8 de marzo. Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Escuela de Comercio

A las 19.00 horas, tendrá lugar la proyección de "Dos a la carta", de Robert Bellsolà, encuadrada en el ciclo "Ficción del mes".

CMI Pumarín-Gijón Sur

A las 19.00 horas, se proyectará la película "Verano 1993", de Carla Simón, en el marco del ciclo "El Cine del Sur".

Fundación Alvargonzález

La exposición de fotografía y escultura "Escultura y fotografía macro", de Paco Orejón, se podrá ver hasta el 20 de febrero. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

CMI El Llano

Hasta el 27 de febrero se podrá visitar la exposición fotográfica "El instante retratado", de la Universidad Popular. El alumnado de los cursos de fotografía mostrará así el trabajo realizado durante los diferentes talleres y cursos dirigidos por sus profesores Cecilia Aguirre y Pedro Timón.

CMI El Coto

Hasta el 27 de febrero se podrá visitar la exposición "Pixel nostalgia: Historia de los videojuegos retro", organizada por la Asociación Asturiana de Videojuegos Retro. Los horarios son de lunes a viernes de 8.30 a 21.15 horas.

Laboral Centro de Arte

Hasta el 2 de mayo de 2026 se podrá ver la exposición "Huele a parentesco", de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 estará la muestra "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres

Hasta el 31 de marzo se podrá visitar la exposición "Castros, novedades arqueológicas de Asturias" como parte de las actividades que se desarrollan en el marco de las I Jornadas Castreñas. El horario del museo es de 10.00 a 17.00 horas, de martes a domingo.

Museo Evaristo Valle

Se podrá visitar, hasta el 17 de mayo, la exposición "Miradas cruzadas en la colección de arte contemporáneo del Museo Evaristo Valle". Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Barjola

Se podrá visitar "Gas, óxido, sal", de Tania Blanco, el proyecto ganador del premio Museo Barjola, hasta el 22 de febrero. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 25 de mayo se podrá ver la muestra "Cajas-ambiente", de Juan Gomila. Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá ver las muestras "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990". Hasta el 28 de febrero estará "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 27 de marzo se podrá visitar la exposición "Paisajes de resistencia", de Ángel Marcos. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Hasta el 21 de marzo se podrá ver la muestra "La Danza". Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Antigua Rula

El horario es miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Avilés y comarca

Antroxu en Avilés: Miércoles de entierro

A partir de las 17.30 horas, en la plaza Mayor de Llaranes, la cofradía de la Sardina Arenque de Llaranes se encargará del singular acto de desenclavo de la sardina y el posterior velatorio, que será a las 19.30 horas. Saldrá desde la plaza del Carbayo hasta la plaza de España, donde tendrá lugar la lectura del testamento de la sardina. A las 20.30 horas, también en la plaza de España, será la quema de la sardina.

Charla sobre seguridad y riesgos en internet

Dentro del programa "Enrédate Red Social" de Cruz Roja, el Cuerpo Nacional de Policía organiza una charla para personas mayores de 65 años sobre seguridad y riesgos en internet. Será en el Palacio de Valdecarzana a partir de las 12.00 horas y requiere previa inscripción y la participación es gratuita.

Conferencia en el Centro Niemeyer: "A pie de obra"

De 19.15 a 20.00 horas será una charla en el Centro Niemeyer que se realiza directamente frente a las obras y que pone el acento en la experiencia de contemplar el arte en vivo. Será impartida por Patricia Pérez, historiadora de arte y divulgadora cultural. Se centrará en dos pinturas de David Teniers II: El jardín del Edén (1685) y El arca de Noé (1684). El precio de las entradas es de 3 euros y se pueden adquirir en taquilla o a través de la página web del Centro Niemeyer.

Mercado semanal en Piedras Blancas

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la piscina municipal en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Visitas guiadas al Niemeyer

Las visitas guiadas al Centro Niemeyer son recorridos en español acompañados por un guía profesional. Edificio a edificio se va desgranando la historia, curiosidades y eventos señalados de este centro cultural, la única obra en España del arquitecto Oscar Niemeyer. Son de miércoles a domingo a las 12.30 y a las 17.00 horas.

Nueva exposición mirando al Muelle

Exposición de Mario Fernández García-Pulgar, artista digital, concept artist y diseñador gráfico asturiano que se puede ver en los ventanales de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias (ESAPA). Hasta el 8 de junio. Se puede observar desde el ventanal que mira al parque del Muelle de Avilés.

Ventana de la Factoría Cultural

La Ventana de la Factoría Cultural acoge el sexto ciclo de "La Ilustración y sus procesos" con la obra del ilustrador Juan Alberto Hernández, visible en la fachada del espacio de la avenida de Portugal del 2 de febrero al 15 de marzo, de 17.00 a 20.00 horas. Organizada por la Factoría Cultural y comisariada por Raquel Lagartos, la muestra acerca al público los procesos creativos de la ilustración contemporánea. El ciclo continuará hasta el 14 de junio de 2026 con las propuestas de Marco Recuero y Verónica Grech.

Muestra de Ramón Masats

La sala de Fotografía del Centro Niemeyer acoge la exposición "Ramón Masats. Visit Spain", que recoge el viaje que realizó el fotógrafo entre 1955 y 1965 recorriendo la geografía de España con su cámara, bajo el comisariado de Chema Conesa, en una exposición producida por la Subdirección General de Artes Visuales y Creación Contemporánea. Hasta el 10 de mayo en horario de miércoles a domingo, 11.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Las Cuencas

Cine en Mieres

Mieres acoge hoy, en el marco del ciclo "Laboral Cinemateca Ambulante", la proyección de la película "Aunque seamos islas", de Cristina Rodríguez Paz. Será en el auditorio Teodoro Cuesta, con entrada libre hasta completar aforo.

Exposición pictórica de Vivian Esteban "Ver" en Pola de Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana alberga hasta el día 27 de febrero una exposición pictórica, con cuadros de Vivian Esteban, "Ver". El horario de visita es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00, los jueves también por la tarde, de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Langreo sobre Dolores Ibárruri

Langreo acoge, hasta el 27 de febrero, la muestra "A Dolores le gustaba cantar", un proyecto artístico y reivindicativo que ofrece un repaso a la biografía de Dolores Ibárruri, "Pasionaria". Podrá visitarse en la Casa de Cultura "Escuelas Dorado". La exposición reúne un conjunto diverso de obras que incluyen pintura al óleo, textiles bordados, fotomontajes y técnicas mixtas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones "Villa ya mercáu"; "Historia de la fotografía", de Corsino Fernández, y "Acordeones", de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a viernes, de 10.00 a 15.00; sábados, de 11.00 a 17.00 horas, y domingos, de 11.00 a 13.00 horas. Posibilidad de visitas guiadas para grupos en otro horario reservando en el teléfono 636909088. La sede de La Cardosa, s/n, dedicada a la cultura tradicional y a la colección de la Guerra Civil, abre los miércoles de 16.00 a 18.30 horas.

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Exposición "Pensamiento crítico frente a creencias pseudocientíficas y bulos", en Villaviciosa

La asociación Villaviciosa Conciencia, en colaboración con el Ateneo y el Ayuntamiento, organiza hasta el 20 de febrero la exposición "Pensamiento crítico frente a creencias pseudocientíficas y bulos", que puede verse en la sala de exposiciones del Ateneo de Villaviciosa. La entrada es gratuita. De carácter divulgativo, la muestra propone un recorrido riguroso y accesible por algunos de los principales mitos, creencias pseudocientíficas y bulos que circulan en la actualidad. A través de carteles claros y bien documentados, invita a reflexionar sobre la diferencia entre ciencia y pseudociencia, y a reforzar el pensamiento crítico como herramienta ciudadana. Horario: de lunes a viernes, de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición "Sidra: poemario ilustrado", en Pola de Siero

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Pola de Siero muestra hasta el 16 de marzo "Sidra: poemario ilustrado", un proyecto que rinde culto a la sidra desde la creación cultural. Integrada por 17 poetas y 15 artistas grabadores, la propuesta pone en valor la cultura sidrera al fusionar la bebida típica asturiana con obra literaria y plástica contemporánea, de creadores de Asturias y de fuera de la región, y muestra distintas miradas y estilos de representación en torno al tema. El horario de visita es de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y sábados, de 11.00 a 13.00 horas. Con la colaboración del programa autonómico "Asturies, Cultura en Rede".

Oriente

Mercado en Ribadesella

Cada miércoles, de 8.00 a 14.00 horas, en la calle Gran Vía de Agustín de Argüelles y otras cercanas se instalan puestos en los que se pueden encontrar pan, empanadas y boroña, quesos asturianos, productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etc.

Exposición en Llanes: "Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias... Por la pinta son de Llanes"

La exposición de indumentaria tradicional titulada "Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias… Por la pinta son de Llanes", se puede visitar de martes a sábado en la Casa Municipal de Llanes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas. Fruto de la colaboración entre la Asociación de Amigos de la Indumentaria Tradicional, la colección Javier Emperador y el Ayuntamiento de Llanes, la exposición tiene varios apartados sobre distintos tipos de indumentaria: trajes para el ramu, trajes de uso cotidiano, trajes de cristianar, trajes de labor, complementos y piezas de joyería, etcétera, así como material gráfico, fotografías en su mayor parte. La mayoría de las piezas en exposición son trajes de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

Dinosaurios en Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre miércoles, jueves y viernes, de 10:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:00 sábados, domingos, festivos y periodos vacacionales (del 12 al 14 de octubre, del 1 al 4 de noviembre y del 6 al 9 de diciembre) de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 h. Lunes y martes cerrado.

Occidente

Mercado en Luarca

Los puestos con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la plaza del Ayuntamiento y la plaza Carmen y Severo Ochoa.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo cierra. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Museo Las Ayalgas de Silviella en Belmonte

El equipamiento acoge una amplia colección de piezas antiguas restauradas y en funcionamiento como vehículos, maquinaria o una fábrica de gaseosa, así como una colección de útiles cotidianos y otra de elementos tradicionales asturianos. Se puede visitar de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas. Más información en el correo electrónico info@lasayalgas.es o en los teléfonos 985555716 y 696777428.