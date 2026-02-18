Los argumentos de la catedrática asturiana que asesoró en la subida del SMI (y de los que discrepa FADE)

Begoña Cueto, catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, aseguró que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) acordada por el Gobierno de Pedro Sánchez y los sindicatos, sin el concurso de la patronal CEOE, se apoya en el informe técnico que ella y otros expertos presentaron al Ministerio de Trabajo el pasado diciembre.

El estudio ha sido cuestionado por la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), que asegura que «se fundamenta en un cálculo de partida erróneo del salario medio», ya que «el SMI ya estaba por encima del 60% del salario medio» (28.049 euros anuales).

No obstante, Cueto argumentó a este periódico que el último incremento, aprobado ayer por el Consejo de Ministros y que prevé un alza del 3,1%, hasta los 17.094 euros al año, «está basado en datos salariales oficiales que son válidos, aunque mejorables».

La catedrática explicó que el informe presentado utiliza como principal referencia la Encuesta de Estructura Salarial que elaboró en 2022 el Instituto Nacional de Estadística (INE). El motivo es que cada cuatro años esa encuesta añade «microdatos» con más información, y la última vez que lo hizo fue en 2022 (la siguiente publicación está prevista para este año en curso). Desde entonces, el INE ha publicando cada año las encuestas salariales, aunque sin esa documentación añadida que «harían más preciso el cálculo del salario medio».

Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, informó ayer de la aprobación de una deducción de 591 euros añadida a los límites de renta actuales, con el objetivo de que, con la subida del SMI, los trabajadores que lo perciben no tengan que pagar IRPF.