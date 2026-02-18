Atención universitarios en Asturias: las ciudades fuera de España a las que puedes viajar en vuelo directo desde el Principado y gastando poco dinero

El tiempo pasa volando: en un par de semanas, llega la primavera y trae las flores, los chubascos ligeros y el aire fresco que huele al sol y a los nuevos enamoramientos. Con esa atmosfera de libertad, el deseo de huir de la rutina para descubrir un mundo completamente desconocido alcanza su punto máximo, y estar en las mismas cuatro paredes se vuelve cada vez más insoportable. Por suerte, no resulta difícil evitar ese destino tan trágico. Como los siete colores del arcoíris que viene después de cada chaparrón del sol, he aquí los siete destinos más baratos a los que se puede llegar directamente desde el Aeropuerto de Asturias.

7. Roma, la ‘Caput Mundi’ (Aeropuerto de Roma-Fiumicino)

Si te fascina la historia y la arquitectura antigua, esta es tu ciudad. El Coliseo Romano y los Foros Imperiales te trasladarán en la era de luchas de gladiadores y de celebraciones militares. Las deslumbrantes Basílicas de San Pedro del Vaticano y de Santa María en Trastévere te dejarán sin aliento con sus magníficos frescos y mosaicos barrocos y renacentistas. Tampoco te puedes olvidar de los Museos Capitolinos y la Galería Borghese, donde podrás contemplar las estatuas de los emperadores romanos y las obras maestras de Rafael, Tiziano y Canova.

Este semestre, es mejor visitar la Ciudad Eterna entre marzo y mayo, con los billetes más baratos en el primer mes de la primavera.

Mes más barato: marzo

Precio mínimo (ida y vuelta): 64 €

Precio medio para un ‘fine settimana’ (ida y vuelta): 90-102 €

Otros meses con vuelos económicos: abril, mayo

Fontana di Trevi, Roma / Freepik

6. Londres, ‘la Milla Cuadrada’ (Aeropuerto de Londres-Gatwick)

Los amantes del té negro y del humor agudo, ¡gather round! No existe un lugar mejor para sumergirse en la cultura inglesa que la ciudad capital, la Gran Humo. En Londres, podrás ajustar tu reloj escuchando las campanadas del Big Ben, admirar la grandiosa arquitectura gótica del Palacio y de la Abadía de Westminster y ver la famosa ceremonia del Cambio de Guardia en las puertas del Palacio de Buckingham.

Si alguna vez has leído un artículo con el titular que empiece con “Los científicos británicos descubrieron…”, quizás te interesaría también visitar los numerosos museos de la urbe, como el Museo de la Historia Natural o el de la Ciencia. Y si, al oír la pregunta “¿Después de tanto tiempo?” inevitablemente contestas “Siempre”, podrías tomarte un tour por el estudio Warner Bros para recorrer el Bosque Prohibido y esperar el Hogwarts Express en el Andén 9 3⁄4.

El Aeropuerto de Asturias ofrece sus mejores vuelos a la capital de los ‘cabs’ amarillos y de las cabinas telefónicas durante toda la primavera, con las ofertas más asequibles en marzo.

Mes más barato: marzo

Precio mínimo (ida y vuelta): 41 €

Precio medio para un ‘weekend’ (ida y vuelta): 79-96 €

Otros meses con vuelos económicos: abril, mayo

Puente de la Torre, Londres / FREEPIK

5. Milán, la capital de la moda (Aeropuerto de Bérgamo-Orio al Serio)

Otra ciudad italiana en nuestra lista, el centro artístico, arquitectónico y gastronómico del país vecino, Milán ofrece tantas maravillas que no sabes dónde mirar. Todas las guías recomiendan empezar por la Catedral de Milán, un ‘Duomo’ gótico de extraordinaria belleza —uno de los más grandes del mundo—, pero hay que advertir que, probablemente, después de mirarla una vez, ya no podrás apartar la vista.

Si, con fuerza de voluntad y auxilio divino, lo consigues, también puedes visitar la basílica de Santa María de las Gracias para ver la famosa ‘Última cena’ de Leonardo da Vinci; hacer las compras en las tiendas de Gucci, Prada, Versace o Bulgari en el cuadrilátero de la moda, o caminar bajo las luces nocturnas y tomar un aperitivo con tus queridos junto a los Canales de Navigli. Hablando de ello, hace falta mencionar la fantástica cocina milanesa: el risotto, los gnocchi, los arancini, la panna cotta, el tiramisú… ¿Necesito decir más?

La Capital Moral de Italia abre sus puertas con generosidad particular en marzo y en abril, pero los precios más bajos nos esperan justo al inicio de las vacaciones de verano.

Mes más barato: junio

Precio mínimo (ida y vuelta): 58 €

Precio medio para un ‘fine settimana’ (ida y vuelta): 58-91 €

Otros meses con vuelos económicos: marzo, abril

Catedral de Milán / FREEPIK

4. París, la ciudad del amor (Aeropuerto de París-Orly)

Seguramente, la capital más visitada del mundo no necesita presentación. ¿Quién no conoce el monumento de la majestuosa Torre Eiffel, o no ha soñado de niño con subir a las montañas rusas del Disneyland? Esta temporada, podrás entrar en el paraíso artístico del Louvre que alberga las icónicas piezas como ‘Mona Lisa’ de Leonardo da Vinci y ‘La Libertad guiando al pueblo’ de Eugène Delacroix. En la Isla de la Cité, contemplarás las joyas góticas francesas: la Catedral de Notre Dame, la Conciergerie y la Saint Chapelle, con sus agujas largas y sus espléndidas vidrieras. Y si no tienes miedo de la oscuridad, bajarás a las enigmáticas y escalofriantes catacumbas, donde yacen los restos mortales de unos seis millones de personas.

Si te viene un antojo de un auténtico croissant, empieza a planear tu viaje para los meses de marzo a junio: ¡no te arrepentirás!

Mes más barato: mayo

Precio mínimo (ida y vuelta): 42 €

Precio medio para un ‘fin de semaine’ (ida y vuelta): 59-77 €

Otros meses con vuelos económicos: marzo, abril, junio

Notre Dame de París / FREEPIK

3. Lisboa, la Ciudad de las Siete Colinas (Aeropuerto Humberto Delgado)

‘Alis Ubbo’, el puerto seguro, es uno de los lugares más sorprendentes de nuestra lista. Cada una de sus obras arquitectónicas es un canto a la curiosidad y al aprendizaje constante, al coraje que se requiere para admitir “no lo sabemos” y para meterse en la mar de los nuevos descubrimientos. En el Barrio de Belém, encontrarás esos maravillosos tributos al conocimiento: la Torre de Belém, con sus mazmorras tétricas y con la Sala de los Gobernadores; el increíble Monasterio de los Jerónimos, donde podrás llevar las flores a las tumbas del explorador Vasco de Gama y del escritor Fernando Pessoa, y el espectacular Monumento a los descubrimientos, en el cual reconocerás las figuras de Fernando de Magallanes y de Bartolomeu Dias.

Además, podrás pedir un café y sentir la ‘saudade’ por los tiempos antiguos en los cafés históricos de Lisboa, como el Martinho da Arcada, la elegante Pastelaria Versailles o el famoso café A Brasileira.

Es una ciudad perfecta para visitar durante la Semana Santa, con los vuelos más asequibles desde Asturias entre marzo y mayo.

Mes más barato: abril

Precio mínimo (ida y vuelta): 43 €

Precio medio para un ‘fim-de-semana’: 47-74 €

Otros meses con vuelos económicos: marzo, mayo

Monumento a los Descubrimientos, Lisboa / FREEPIK

2. Bruselas, el Corazón de Europa (Aeropuerto de Charleroi)

Un sitio fantasioso que cumplirá todos los sueños de tu infancia, la Ciudad del Comic. Aparte de la impresionante arquitectura de la Grand Place y los preciosos maquetes de la Mini-Europa, Bruselas ofrece un largo viaje al mundo de maravillas.

Podrás visitar las originales estatuas del Manneken Pis y su versión canina, el Zinneke Pis, para conocer el espíritu despreocupado de la urbe. En las Rutas del Comic y en el Museo del Comic, te sumergirás en los universos de tus historias favoritas como las de ‘Tintín’, ‘Los Pitufos’ o ‘Astérix y Obélix’. Crearás tus propias historias en el LEGO Discovery Centre con las figuritas que han definido tu niñez (y que han puesto a prueba tu umbral del dolor). Finalmente, te darás un capricho y aprenderás más de los 5000 años de la historia del cacao en el Museo del Chocolate.

Todo esto, y mucho más, lo podrás hacer fácilmente en las próximas seis semanas.

Mes más barato: marzo

Precio mínimo (ida y vuelta): 32 €

Precio medio para un ‘weekend’: 35-68 €

Otros meses con vuelos económicos: febrero

Ruta de Comic, Bruselas / Visit Brussels

1. Düsseldorf, el centro cosmopolita de Alemania (Aeropuerto de Baja Renania)

Iglesias imponentes, avenidas lujosas, museos artísticos y casas más peculiares a la orilla del río: así es la primera ciudad en nuestra lista. En sus calles limpias y acogedoras, Düsseldorf reúne la tradición y la modernidad. Sus monumentos históricos, como el de la Elevación de la Ciudad, revelan años de lucha por libertad e independencia. Su Museo Goethe te invita a explorar los detalles más desapercibidos de la vida y la obra del famoso escritor, con sus manuscritos originales, cartas, pinturas y objetos personales. Caminarás por la Königsallee a lo largo del canal Stadtgraben para relajarte y tomar un descanso que tanto necesitabas. Y si te sobra el tiempo, siempre podrás visitar las ciudades vecinas: Colonia, Dortmund y Bonn.

Visitar Alemania nunca ha sido tan sencillo: en los meses de febrero y marzo, puedes hacerlo por tan solo 34 €.

Mes más barato: marzo

Precio mínimo (ida y vuelta): 34 €

Precio medio para un ‘Wochenende’: 34-50 €

Otros meses con vuelos económicos: febrero