La cadena de restauración Rodilla y la Fundación Margarita Salas recaudan más de 20.000 euros para acercar la ciencia y la educación a niños y niñas
"Seguiremos acercando la ciencia a los niños y las niñas", asegura Lucía Viñuela, presidenta de la institución asturiana
La Fundación Margarita Salas, que preserva el legado de la reconocida científica asturiana, recibió hoy en Madrid más de 20.000 euros recaudados por la cadena de restauración Rodilla a través de una campaña de redondeo solidario en los pagos con tarjeta. La iniciativa, desarrollada junto a la plataforma Worldcoo, contó con la participación de cerca de 130.000 personas y permitirá impulsar proyectos educativos vinculados a la ciencia en zonas rurales y comunidades vulnerables.
El acto de entrega del cheque tuvo lugar en un establecimiento de Rodilla en la capital y contó con la presencia de la CEO de Grupo Rodilla, María Carceller, y de la presidenta de la Fundación Margarita Salas, Lucía Viñuela, hija de Margarita Salas. Los fondos se destinarán al programa Dinamizadores STEAM, que engloba disciplinas como Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas y está orientado a mejorar la alfabetización científico-tecnológica de niños y niñas con menos acceso a este tipo de oportunidades.
Durante el acto, María Carceller destacó que “esta iniciativa demuestra que pequeñas aportaciones, sumadas, pueden generar un impacto real. Gracias a la implicación de miles de clientes, hoy podemos contribuir a que la ciencia y la educación STEAM lleguen a niños y niñas que, de otro modo, tendrían menos oportunidades”.
Por su parte, Lucía Viñuela subrayó el valor de la colaboración entre empresas, ciudadanía y tercer sector, al señalar que “gracias al compromiso de Rodilla, de Worldcoo y de todas las personas que han aportado su granito de arena con su donación podemos seguir con nuestra labor de acercar la ciencia y la educación STEAM a niños y niñas que viven en entornos donde el acceso a este tipo de oportunidades es más limitado”. Añadió, además, que “despertar la curiosidad científica desde edades tempranas es clave para construir una sociedad más justa, crítica e igualitaria”.
La Fundación Margarita Salas, creada en 2023, tiene como misión preservar el legado de la reconocida científica asturiana y promover las vocaciones STEAM entre las nuevas generaciones, con especial atención a los entornos con menos oportunidades educativas.
