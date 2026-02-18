La cadena de restauración Rodilla y la Fundación Margarita Salas recaudan más de 20.000 euros para acercar la ciencia y la educación a niños y niñas

La Fundación Margarita Salas, que preserva el legado de la reconocida científica asturiana, recibió hoy en Madrid más de 20.000 euros recaudados por la cadena de restauración Rodilla a través de una campaña de redondeo solidario en los pagos con tarjeta. La iniciativa, desarrollada junto a la plataforma Worldcoo, contó con la participación de cerca de 130.000 personas y permitirá impulsar proyectos educativos vinculados a la ciencia en zonas rurales y comunidades vulnerables.

El acto de entrega del cheque tuvo lugar en un establecimiento de Rodilla en la capital y contó con la presencia de la CEO de Grupo Rodilla, María Carceller, y de la presidenta de la Fundación Margarita Salas, Lucía Viñuela, hija de Margarita Salas. Los fondos se destinarán al programa Dinamizadores STEAM, que engloba disciplinas como Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas y está orientado a mejorar la alfabetización científico-tecnológica de niños y niñas con menos acceso a este tipo de oportunidades.

Durante el acto, María Carceller destacó que “esta iniciativa demuestra que pequeñas aportaciones, sumadas, pueden generar un impacto real. Gracias a la implicación de miles de clientes, hoy podemos contribuir a que la ciencia y la educación STEAM lleguen a niños y niñas que, de otro modo, tendrían menos oportunidades”.

Por su parte, Lucía Viñuela subrayó el valor de la colaboración entre empresas, ciudadanía y tercer sector, al señalar que “gracias al compromiso de Rodilla, de Worldcoo y de todas las personas que han aportado su granito de arena con su donación podemos seguir con nuestra labor de acercar la ciencia y la educación STEAM a niños y niñas que viven en entornos donde el acceso a este tipo de oportunidades es más limitado”. Añadió, además, que “despertar la curiosidad científica desde edades tempranas es clave para construir una sociedad más justa, crítica e igualitaria”.

La Fundación Margarita Salas, creada en 2023, tiene como misión preservar el legado de la reconocida científica asturiana y promover las vocaciones STEAM entre las nuevas generaciones, con especial atención a los entornos con menos oportunidades educativas.