La Cámara de Comercio pide "más ambición" a la ley de Vivienda, que Comisiones ve "vacía de contenido"

El proyecto de ley de Vivienda elaborado por el Gobierno del Principado necesita, según la Cámara de Comercio, "más ambición, más seguridad jurídica, más suelo, más simplificación y más participación del sector privado", mientras que Comisiones Obreras considera que está "vacío de contenido concreto y realizable".

Así lo defendieron este miércoles el vicepresidente de la entidad cameral, José Manuel Ferreira, y la representante sindical Ana Belén García Losada ante la comisión de Ordenación del Territorio de la Junta General durante la ronda de comparecencias informativas sobre el futuro texto legal.

Advirtió que “en Asturias el territorio edificable es reducido, la orografía limita y la protección ambiental condiciona” con lo que, si no se agilizan planeamientos y licencias, no habrá una respuesta adecuada. Los ejemplos de simplificación de otras ciudades demuestran que “cuando se reducen plazos, aumenta la actividad”.

Por eso, defendió la necesidad de incorporar el silencio positivo en determinados procedimientos y plazos máximo vinculantes, así como de una coordinación supramunicipal en una región «que no es un mosaico aislado de 78 concejos».

Configuración "extremadamente débil"

Según Ferreira, “cuando se interviene precio sin ampliar oferta lo que ocurre es que se reduce el incentivo, se retira vivienda del mercado y se genera uno paralelo” y esto es “teoría económica básica, no es un opinión ideológica, la historia lo demuestra", advirtió para subrayar que, si no se aumenta la oferta, cualquier intervención será únicamente paliativa "y Asturias no puede permitírselo".

En una línea opuesta al vicepresidente de la Cámara de Comercio, pero también crítica con el proyecto de ley se mostró la representante de CCOO que ha lamentado que el texto no incorpore las alegaciones de su sindicato para afrontar el problema de la vivienda, "convertida en un instrumento especulativo en manos del capital".

Según García Losada, la ley da una configuración "extremadamente débil" al reconocimiento de la vivienda como derecho subjetivo al carecer de contenidos concretos que puedan hacerla exigible mediante una acción legal, más allá del reconocimiento de algunas obligaciones por parte de la administración formuladas "de manera muy genérica".

Por su parte, el representante de UGT, Juan José García Rodríguez, mostró el respaldo de su sindicato a un texto del que destacó que establece que todas las viviendas de titularidad pública del Principado tendrá destino exclusivo al arrendamiento, con prohibición expresa de su venta o enajenación.