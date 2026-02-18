La otra cara del (fallido) veto a la pesca de angula: ¿cómo limitar el tráfico ilegal con la mafia china?

Más allá de los criterios científicos, discutidos en torno al debate de si la especie de anguila europea debe protegerse más poniendo fin a su pesca, desde instancias estatales se esgrime otro argumento: el control al contrabando con la mafia china. El Estado mantiene una difícil lucha contra el tráfico ilegal de este producto a través de la Guardia Civil, y fuentes conocedoras de este frente han mantenido, desde hace tiempo, que la veda total a las capturas "limitaría" mucho las redes criminales.

La anguila europea ya goza de protección en Europa y es una especie que no se puede exportar fuera de los límites europeos. Es por eso que la mafia china, que encuentra en este producto una gran fuente de dinero, recurre a circuitos fuera de la ley para hacerse con el alevín, la angula, que llega al país asiático viva en bolsas con agua y oxígeno, metidas en maletas, para ser engordada en criaderos y su posterior venta ya como anguila, preciado producto en Asia.

La Guardia Civil ya ha explotado numerosas operaciones contra estas redes, que frecuentemente tienen ramificaciones en Asturias, donde, al haber pesca legal, algunos negocios establecidos han servido de tapadera para justificar partidas capturadas ilegalmente en diversos puntos de la península. Así, entienden quienes persiguen estos delitos, si estos negocios anguleros no existiesen, se eliminaría la cobertura para el contrabando de una especie en declive. En 2023, por ejemplo, la Guardia Civil detuvo a 30 personnes en España e incautó 18 toneladas de anguila europea.

Este aumento del control que implicaría la prohibición de pescar angula en todo el territorio españoles es un argumento que esgrimen los partidarios de blindar la especie con más protección. Una medida pretendida por el Gobierno central de Pedro Sánchez que, sin embargo, no ha salido adelante. Aunque desde el Ministerio advierten que seguirán insistiendo en que se prohíba la pesca de angula, una actividad tradicional en Asturias, donde el Principado se ha opuesto al intento de veda por parte del Estado.