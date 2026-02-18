El "chivatazo" a la UE del sector agroganadero en Asturias por el "incumplimiento" de España para informar sobre el censo de lobos

La organización agraria Asaja ha denunciado el retraso del Gobierno de España en enviar a la Comisión Europea el último censo de lobos en el país, actualizado el pasado verano. El presidente en Asturias, Ramón Artime, ha remitido una carta a la comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswall, aprovechando su visita este jueves a Madrid, para que intervenga ante el "incumplimiento" del Ministerio de Transición Ecológica, encargado del informe

El MITECO "no ha trasladado a las instituciones europeas los datos actualizados sobre el estado de conservación de la especie, pese a que el informe técnico fue elaborado y aprobado por el órgano competente en junio de 2025, tal y como exige la Directiva Hábitats", expone Artime. Esto genera "insegurida jurídica", según advierten en Asaja. "La ausencia de un censo actualizado y científicamente verificado de las poblaciones de lobo impide evaluar con rigor la situación real de la especie en España y condiciona la adopción de decisiones proporcionadas. Al mismo tiempo, los ataques al ganado han aumentado en los últimos años, afectando especialmente a explotaciones extensivas situadas en zonas rurales vulnerables.Para la organización, no pueden exigirse nuevos sacrificios al sector ganadero sin una base científica sólida y actualizada que garantice el equilibrio entre conservación de la biodiversidad y viabilidad económica".

La organización confía en que la comparecencia de la comisaria sirva para reafirmar que las políticas ambientales europeas deben basarse en datos oficiales actualizados y en el "estricto cumplimiento" de las obligaciones de los Estados miembros.

Suspensión del programa

Este paso dado por Asaja llega después de que el Principado haya optado por suspender temporalmente el programa de control y eliminación de lobos en la región hasta junio tras la sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado el de 2022-2023 (no llegó a aplicarse al estar la especie, desde un año antes, en el listado de protección especial) y tumba un artículo del Plan de Gestión de Asturias (2015). La Consejería de Medio Rural cree que no hay "seguridad jurídica" para continuar con la eliminación de lobos, cuyos objetivos estaban a punto de cumplirse: de 53 previstos eliminar hasta mayo, van 31, a los que hay que sumar 11 muertos por otros motivos. Es decir, el programa ronda el 80% de ejecución con un total de 42 eliminados.

Daños

La decisión no ha sentado bien a las organizaciones agrarias, que piden que se reactive cuanto antes el programa, ante la desesperación de los ganaderos por los ataques de lobo a las reses. Según los datos que maneja Asaja, que proceden del Principado, los daños han aumentado casi un 20 % desde 2021, pasando de 2.721 cabezas muertas a 3.257 en 2024, consolidándose como el dato más alto desde 2017. "La tendencia es que hay más ataques, más animales muertos y mayor presión sobre las explotaciones ganaderas", concluyen.