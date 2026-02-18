Las claves de los cambios en el Gobierno de Barbón: aún tiene margen para crear dos viceconsejerías

El Gobierno regional aún puede designar dos viceconsejerías más dentro de los márgenes que establece la última reforma de la ley del Principado sobre el Régimen Jurídico de la Administración. El Consejo de Gobierno comunicó esta semana el nombramiento de dos nuevas viceconsejerías: la relativa a Presupuestos y Financiación Autonómica, que asume la hasta ahora directora general Mar García Salgado, en la Consejería de Hacienda; y la Viceconsejería de Coordinación del Gobierno, que ocupará Luisa Fernanda del Valle, una jurista de larga trayectoria en la administración regional y que hasta ahora ejercía como directora general de la Vicepresidencia.

Esos nombramientos han sido posibles gracias a la citada reforma legal, que acabó con la limitación de que solo pudiese haber una viceconsejería por cada consejería. La nueva redacción establece que caben, en total, tantas viceconsejerías como consejerías existan, pero pueden distribuirse sin restricciones. Gracias a eso, la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo cuenta ahora con dos viceconsejerías (la citada de Coordinación del Gobierno y la de Turismo); la Consejería de Hacienda también suma dos: la nueva de Presupuestos y Financiación y la ya existente de Justicia.

El cómputo total de viceconsejerías del Gobierno se completa con la Viceconsejería de Derechos Ciudadanos (Ordenación del Territorio), la de Política Sanitaria (Salud), la de Industria (Ciencia) y la de Infraestructuras (Movilidad). Suman, pues, ocho viceconsejerías para diez consejerías, por lo que el Ejecutivo tiene margen para dos nombramientos más.

Precisamente, uno de los "ascensos" planteados por el Ejecutivo cuando se tramitó la reforma legal fue el de la actual directora general de Medio Ambiente, Susana Madera, al cargo de viceconsejera. Madera ya había tenido estatus de viceconsejera cuando estaba integrada en la Consejería de Transición Ecológica, desaparecida tras la dimisión de Belarmina Díaz. La adscripción de su área a la Consejería de Movilidad, que ya contaba con un viceconsejero, impedía la designación. También hubo debate en el Ejecutivo sobre la creación de una viceconsejería de Innovación para el director general del área, Iván Aitor Lucas, quien sustituyó temporalmente al consejero de Ciencia, Borja Sánchez, durante su baja por enfermedad.

En el Ejecutivo también se ha sopesado establecer una viceconsejería de Vivienda como fórmula para visualizar la relevancia de la política en ese ámbito durante esta legislatura, pero esa designación debería contar con la aquiescencia de Izquierda Unida, ya que la coalición controla ese área.

Los últimos ascensos de Mar García Salgado y Luisa Fernanda del Valle, sin coste para las arcas autonómicas, ya que, según el Gobierno, se compensan con la supresión de plazas, ya estaban planteados hace tiempo. En el caso de Mar Salgado, obedece a compromisos internos y es una forma de dar relevancia política a la negociación de la financiación autonómica; en el de Luisa Fernanda del Valle, se reconoce su autoridad interna en el Ejecutivo, en especial en las labores de coordinación de los diferentes secretarios generales de las consejerías.