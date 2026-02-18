Cogersa asumirá la "plantona" tras una transición de 7 meses: el plan para una instalación clave para el reciclaje

La empresa Valtalia, encargada de la construcción y arranque de la "plantona" de Cogersa (planta de fracción resto), gestionará durante siete meses las instalaciones una vez que concluya el actual periodo de puesta en marcha "en caliente", tras las inversiones de reconstrucción y mejora a raíz del incendio que paralizó la actividad. Estas son las condiciones que el Consorcio planteará a la Comisión Delegada de Cogersa, que se reunirá este jueves. El acuerdo con Valtalia, integrado en una modificación del contrato original, consta de cuatro meses que aún restaban del compromiso inicial (truncado por el incendio) más otros tres destinados a la formación del personal contratado por Cogersa.

De forma indirecta, el informe técnico de Cogersa viene a señalar que será personal contratado por el Consorcio el que se encargará de buena parte de las labores de la instalación, destinada a mejorar los parámetros de reciclaje en el Principado mediante el tratamiento de la basura contenida en la bolsa negra.

Cogersa estima que los medios personales de Cogersa que serán adiestrados y formados por el fabricante incluirán a cuatro personas dedicadas a la gestión de la planta, más 40 operarios distribuidos en dos turnos (mañana y tarde), así como otras 29 personas para tareas de mantenimiento (distribuidas en tres turnos).

Precisamente para llevar a cabo ese tránsito, Cogersa ha establecido un periodo de evaluación y seguimiento, de modo que la instalación pueda quedar en manos de personal formado, integrado en Cogersa, para asumir la gestión, según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA.

Asimismo, está previsto que también mañana se reúna el Consejo de Administración de Cogersa, al que se informará de los residuos gestionados por el consorcio en 2025. En la recogida municipal han mejorado los datos en papel y cartón, vidrio y envases, aunque han caído llamativamente los datos en la recogida orgánica. Este descenso está relacionado con el establecimiento de criterios de penalización en el caso de que exista un alto porcentaje de rechazo de los residuos por incumplir el criterio de clasificación. Esta penalización no existía en el año 2024.

Además, se evaluará el estado de morosidad de los municipios que forman parte del consorcio. Destaca el caso de Salas, con ocho facturas pendientes de 2024 y 24 relativas a 2025, que suman en total más de medio millón de euros. Le siguen, en cuantía adeudada, Aller y Ribadesella.