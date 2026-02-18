Tras Costco... un gran proyecto industrial en Gijón quiere ser declarado estratégico: la esperanza para "salvar" una ley clave del Gobierno de Barbón

El proyecto de Sunwafe, una iniciativa para fabricar obleas de silicio que quiere implantarse en terrenos de la Zalia en Gijón, es el siguiente candidato para optar al carácter Estratégico que otorga el Consejo de Gobierno para aquellas iniciativas empresariales que requieren "trato favorable" de la Administración. La empresa ya ha solicitado una reserva de 300.000 metros cuadrados y sus planes están sujetos a los cambios en el mercado mundial de los paneles fotovoltaicos.

La ley de Proyectos de Interés Estratégico Regional, que actúa como "acelerante" para las inversiones que logran esa calificación, se aprobó en las últimas horas del año 2024 con el objetivo de convertirse en una herramienta que acortase plazos y trámites para proyectos urgentes y dinamizadores de la economía regional. La norma se asentó en un tiempo en el que estaba sobre la mesa la pugna entre varios territorios por inversiones de ámbito estatal que elegían ubicación en función de las facilidades.

El 17 de mayo de 2024, las Cámaras de Comercio de Asturias organizaron en el teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes, en Madrid, un foro que ponía el foco en la capacidad de Asturias para atraer inversiones. Entre los invitados se encontraba el ministro de Industria, Jordi Hereu. En aquel entonces, la preocupación del gobierno regional estaba en garantizar que Arcelor cumpliese sus compromisos de inversión en Asurias para su planta de reducción directa de mineral de hierro (DRI). Se repetía la palabra "industria" una y otra vez.

Ya entonces, los alcaldes de los principales municipios reclamaban instrumentos que permitiesen acortar trámites para así captar inversiones. En aquel encuentro, de alto voltaje empresarial, Barbón hizo gala de dos decisiones que consideraba claves para atraer inversiones industriales a la región: la ley de Proyectos Estratégicos y la Oficina de Asturias en Madrid.

Casi cuando el año 2024 se despedía, la Junta General aprobó sin votos en contra (pese a algunos recelos de IU) la ley llamada a captar grandes inversiones y proyectos estratégicos.

Más de un año después, el resultado de la aplicación de la ley es tortuoso. Tres proyectos aspiraron a conseguir la declaración de estratégicos, para "acelerar" los trámites administrativos y propiciar un camino allanado por parte de la administración. Se trataba del área logística en torno al Aeropuerto de Asturias, la mina de oro de Salave y la implantación de Costco. El proyecto de Costco ya venía "rebotado" de un intento de modificar "ad hoc" las directrices de comercio que el presidente Adrián Barbón atajó. A la postre, ha sido el único que ha superado las pruebas, después de que el plan logístico de Castrillón quedase desestimado y que los promotores de la mina de Salave se retirasen antes de recibir una evaluación de rechazo.

Tras la autorización de Costco como proyecto Estratégico, el Principado necesita buscar más inversiones susceptibles de lograr la calificación para que la normativa no termine naufragando en las sospechas de ser un instrumento dirigido a resolver el conflicto con Siero por la superficie comercial. La mirada está puesta en el proyecto de Sunwafe, que podría obtener la calificación en plazo (tres meses) una vez que se registre. Sería la forma de justificar que la ley de Proyectos Estratégicos tenía más recorrido que encajar jurídica y urbanísticamente las exigencias de Siero.