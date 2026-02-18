La crisis por Costco destapa la falta de una planificación para el comercio en Asturias

La tormenta política y social desatada por la decisión del Principado que permitirá a Costco la construcción de un centro comercial en el polígono industrial de Bobes (Siero) con la consideración de "proyecto estratégico" (es decir, mediante una agilización de los trámites burocráticos) ha revelado un gran agujero normativo en torno al comercio asturiano. Distintos colectivos exigieron ayer al Gobierno regional, desde diferentes posiciones, que actualice la normativa vigente para facilitar el desarrollo del sector tras su polémica decisión, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA. Según dicen, Asturias cuenta con una regulación "obsoleta" que limita su competitividad en relación a las regiones vecinas.

El proyecto de Costco prevé la construcción de una gran superficie con 260 trabajadores, 170 de ellos en una primera fase, tras una inversión de 45 millones de euros. El centro comercial de la multinacional estadounidense se levantará en una parcela de 54.586 metros cuadrados y contará con una tienda que ocupará 15.681 ubicada al lado de una gasolinera y de un aparcamiento para 822 plazas. La Unión de Comerciantes del Principado de Asturias considera que este plan no encaja con los requisitos de la ley de proyectos estratégicos, idéntica opinión a la que mantiene Izquierda Unida, formación socia en el Gobierno del Principado del PSOE que lidera Adrián Barbón.

Este choque entre aliados ha puesto la lupa sobre la normativa comercial del Principado. Según la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), que apoya abiertamente el proyecto de Costco, Asturias cuenta con una legislación "impropia del siglo XXI" que limita su desarrollo económico. El colectivo criticó con dureza que la compañía haya tenido que esperar más de cuatro años para lograr el permiso. Y no dudó en calificar de "tortuoso" todo este procedimiento (la ley de proyectos estratégicos se aprobó después de que la firma anunciara su proyecto de Bobes, por lo que algunos sectores la calificaron de norma ad hoc).

También la Cámara de Comercio de Oviedo irrumpió en el debate público instando al Ejecutivo autonómico de Barbón que actualiza las directrices comerciales, tal y como se comprometió a hacer la pasada legislatura. Una promesa congelada por las posiciones antagónicas que mantienen el PSOE e Izquierda Unida. Nieves Roqueñí, exconsejera y actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, llegó a prometer que ese texto estaría listo en septiembre de 2024, pero ni siquiera se lograron avances significativos entre los interlocutores llamados a actualizarlo.

La aprobación del proyecto de Costco en Siero ha devuelto a la primera línea del debate público a esas directrices. Todas las partes implicadas consideran que su actualización debe acometerse lo antes posible para dejar claras las normas de juego en un sector especialmente vulnerable a los cambios económicos y sociales. Pero son incapaces de alcanzar un acuerdo de mínimos que permita, al menos, dar los primeros pasos.