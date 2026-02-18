Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La diócesis actualiza su inventario de pintura mural: 258 en iglesias de toda Asturias

De pie, por la izquierda, Otilia Requejo, Jesús Sanz y Lucía Riesgo, en el Palacio Arzobispal de Oviedo. | MARIO CANTELI

E. F.-P.

La Oficina de Bienes Culturales de la diócesis de Oviedo ha inventariado 258 pinturas murales en iglesias y capillas dispersas por toda la geografía asturiana. Su directora, Otilia Requejo, presentó ayer el resultado del proyecto "Pinturas murales en las iglesias y capillas de la diócesis de Oviedo", que se concreta en varias bases de datos con toda la información recabada, e indicó que constituye el primer paso hacia un plan de mantenimiento y rehabilitación de ese patrimonio y facilita el desarrollo de intervenciones científicas y divulgativas. La presentación, en el Palacio Arzobispal, en Oviedo, contó con la asistencia de conservadores, restauradores, arqueólogos y otros profesionales. El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, ejerció de anfitrión y dejó algunas reflexiones sobre la "historia de bondad, verdad y belleza" que cuentan esas pinturas. La iniciativa, promovida por la Vicaría episcopal de Cultura y Relaciones Institucionales, cataloga "manifestaciones pictóricas que datan desde la temprana Edad Media hasta la actualidad". "Un patrimonio frágil", observó Otilia Requejo, y "cuya conservación se ve comprometida por la falta de recursos y porque su conocimiento es limitado". Lucía Riesgo, conservadora de Bienes Culturales de la diócesis, dio cuenta detallada del proceso de recopilación y actualización de los datos.

El necesario relevo laboral: Asturias necesita 6.000 inmigrantes al año para mantener su nivel de empleo

Acuerdo en el ERE de Ence en Navia: 40 recolocaciones y 44 salidas sin despidos

Los nuevos pasos con los que Enagás avanza en la red de hidrógeno de Asturias pese a las dudas de la industria

La Cámara de Comercio de Oviedo urge actualizar las directrices comerciales asturianas en pleno debate por la llegada de Costco

Tras Costco... un gran proyecto industrial en Gijón quiere ser declarado estratégico: la esperanza para "salvar" una ley clave del Gobierno de Barbón

