La diócesis actualiza su inventario de pintura mural: 258 en iglesias de toda Asturias

La Oficina de Bienes Culturales de la diócesis de Oviedo ha inventariado 258 pinturas murales en iglesias y capillas dispersas por toda la geografía asturiana. Su directora, Otilia Requejo, presentó ayer el resultado del proyecto "Pinturas murales en las iglesias y capillas de la diócesis de Oviedo", que se concreta en varias bases de datos con toda la información recabada, e indicó que constituye el primer paso hacia un plan de mantenimiento y rehabilitación de ese patrimonio y facilita el desarrollo de intervenciones científicas y divulgativas. La presentación, en el Palacio Arzobispal, en Oviedo, contó con la asistencia de conservadores, restauradores, arqueólogos y otros profesionales. El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, ejerció de anfitrión y dejó algunas reflexiones sobre la "historia de bondad, verdad y belleza" que cuentan esas pinturas. La iniciativa, promovida por la Vicaría episcopal de Cultura y Relaciones Institucionales, cataloga "manifestaciones pictóricas que datan desde la temprana Edad Media hasta la actualidad". "Un patrimonio frágil", observó Otilia Requejo, y "cuya conservación se ve comprometida por la falta de recursos y porque su conocimiento es limitado". Lucía Riesgo, conservadora de Bienes Culturales de la diócesis, dio cuenta detallada del proceso de recopilación y actualización de los datos.