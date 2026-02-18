Las educadoras de las escuelinas celebran el "éxito rotundo" de la huelga, con el mayor seguimiento hasta ahora : "Si en vez de mujeres fuésemos hombres, otro gallo cantaría"

Las educadoras de 0 a 3 años estaban llamadas hoy a la huelga, y han respondido. Según datos de la consejería de Educación (que solo contempla las escuelas que dependen del Principado y se refieren al total de la plantilla, incluidos los trabajadores de servicios mínimos), el 24% de las trabajadoras de las Escuelas Infantiles han secundado los paros. Es el seguimiento más amplio desde que comenzaron con las movilizaciones, en primavera del pasado curso. En aquel momento lo hicieron en unidad sindical, desde noviembre solo convoca CC OO, ya que el resto de sindicatos (UGT, USIPA y CSIF) llegaron a un acuerdo con la administración que Comisiones rechazó por no "velar por los intereses reales de las trabajadoras".

Un respaldo mayoritario que, a ojos de la delegada de CC OO de Escuelas Infantiles, Tania Alonso, demuestra que el paro está siendo "un rotundo éxito", con cifras que superan el 80% en la red autonómica y alcanzan el 100% en varios concejos. En las escuelas dependientes de la Consejería de Educación o ya integradas en la red autonómica, el seguimiento supera el 80%. En la administración local, los datos se sitúan entre el 91% y el 92%. En este caso, los datos del sindicato son respecto a la plantilla que puede hacer huelga, sin contar la obligada a trabajar por servicios mínimos.

Por municipios, la incidencia varía de unas zonas a otras: en Oviedo alcanzan el 90%; en Gijón, el 70%, y en Avilés, el 61%. En otros concejos como Ribera de Arriba, Mieres y Noreña el seguimiento ha sido del 100%, mientras que en Pola de Siero ha alcanzado el 85%. "Un logro a pesar de los servicios mínimos abusivos" (más del 60%), expresa CC OO.

A los paros se les une también el encierro de 19 trabajadoras en la Consejería de Hacienda.

El símbolo de los sombreros

Durante la protesta, las educadoras han escenificado su reivindicación colgando sombreros como símbolo de denuncia. El gesto alude a Las Sinsombrero, las artistas de la Generación del 27 que se quitaban el sombrero en público como acto de rebeldía frente a una "sociedad que las invisibiliza", explicó Alonso. "Somos un colectivo femenino y no se nos está escuchando; si fuésemos hombres, otro gallo cantaría", afirmó y subrayó: "No queremos que se nos silencie".

El colectivo denuncia que no hay ninguna reunión pendiente con la Consejería de Educación y acusa a la Administración de "hacer oídos sordos" a sus reivindicaciones. Entre las principales quejas figuran la falta de suministros en algunos centros, ausencia de servicio de catering, escasez de materiales básicos y la incertidumbre laboral de numerosas trabajadoras. Según explican, existen plazas sin estabilizar y personal interino que desconoce cuál será su futuro.

Asimismo, reclaman la implantación de la carrera profesional y el reconocimiento del Grupo B que consideran que les corresponde por categoría profesional. También exigen una equiparación del calendario escolar con el segundo ciclo de Infantil, señalando que la diferencia es de apenas siete días.

Reivindicaciones y próximos pasos

Las educadoras piden que el reconocimiento del Grupo B no se retrase hasta 2027, año electoral, y que se ponga en marcha cuanto antes un proceso extraordinario de estabilización para el personal afectado. Sostienen que algunas de estas medidas podrían aplicarse sin coste económico adicional si existiera voluntad política.

Ante la falta de avances, el colectivo anuncia nuevas movilizaciones. Este miércoles se celebrará una segunda jornada de paro con manifestación y, posteriormente, una asamblea para decidir los siguientes pasos. "Si siguen enrocados en no negociar, continuaremos con las movilizaciones", advierten. Aunque reconocen el desgaste que supone una huelga prolongada, insisten en que el colectivo se mantiene unido. Las educadoras subrayan además que cuentan con el respaldo de las familias. "Ellos ponen a las familias como excusa, pero las familias están con nosotras", señalan.

Mientras tanto, los sombreros permanecerán colgados como símbolo de una lucha que, aseguran, no va a detenerse, captando la atención de numerosos curiosos que pasan por el centro de Oviedo.