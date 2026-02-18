Que no te engañe el sol: esta tarde llega a Asturias la borrasca "Pedro" con chubascos, rachas de viento muy fuertes, olas de 7 metros y nieve

Que no te engañe el sol, otra borrasca, la décimo sexta de esta temporada, llegará a Asturias esta tarde. Se llama "Pedro" y provocará chubascos generalizados, olas de hasta 7 metros, mucho viento y nieve a partir de los 900 metros. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado, de hecho, las alertas por viento, olas y nieve. Los avisos, de color amarillo y naranja (riesgo importante), empezaron a las doce de la mañana de este miércoles.

Según describe la AEMET, las lluvias entrarán por el oeste y serán extendiendo por toda la región, aumentando su intensidad a partir del mediodía. Incluso podrán venir acompañadas de tormentas. La cota de nieve se descenderá por la tarde desde los 1.800 a los 800-900 metros al final del día. Se esperan grandes acumulaciones de nieve en la Cordillera y los Picos, tanto por la noche como de madrugada. Habrá también rachas de viento muy fuertes generalizadas, de más de 90 kilómetros por hora. Las temperaturas mínimas bajarán, mientras que las máximas se mantendrán más o menos estables, llegando a los 18 grados, por ejemplo, a Avilés.

¿Y mañana?

Mañana, jueves, Asturias seguirá bajo la influencia de la borrasca "Pedro", con alerta naranja por fenómenos costeros en todo el litoral y aviso amarillo por nevadas en el Suroccidente y los Picos de Europa. Los chubascos serán de nuevo generalizados, según advierte la AEMET, aunque serán más frecuentes en el litoral y en la Cordillera, donde no se descarta de madrugada alguna tormenta ocasional.

La cota de nieve bajará aún más: hasta los 700 metros, subiendo a partir del mediodía a los 1.000-1.100 metros. A diferencia de este miércoles, las temperaturas máximas descenderán notablemente, con registros de 13 grados como mucho. Asimismo, seguirá soplando el viento con rachas muy fuertes del oeste en el oeste y en el litoral.

Como siempre que hay alerta naranja, Emergencias pide a la población asturiana que extreme la precaución: "Aléjate de espigones y lugares próximos a la costa. No te acerques a zonas afectadas por fuertes vientos. No cometas imprudencias por hacer una foto. No salgas a navegar, comprueba el amarre de la embarcación".

"Pedro" se va

El viernes parece que el tiempo mejora sin lluvias ni viento ni nieve. Solo quedará activa, hasta las 8.00 horas, la alerta por fenómenos costeros. El pronóstico de la AEMET es el siguiente: "Intervalos nubosos. Brumas y probables nieblas matinales en zonas altas del sur. Temperaturas mínimas en descenso en el interior y sin cambios en la costa, y máximas en ascenso generalizado. Heladas débiles en el tercio sur. Viento flojo de componente sur, algo más intenso en el litoral, girando a oeste a mediodía y quedado flojo variable por la tarde".