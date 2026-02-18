Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Si en Francia pueden pescarla, por qué aquí no", claman los anguleros asturianos, aliviados tras lograr que el Ministerio recule y pueda seguir su actividad

Los patrones mayores aseguran que en el Principado los planes de gestión de la especie ya "son estrictos" y que hay "controlen diarios"

Una embarcación, faenando angula, en la desembocadura del Nalón, en la campaña 2023/2024.

Illán García

Illán García

San Juan de la Arena (Soto del Barco)

Alivio a orillas de la ría del Nalón y en otras zonas de la costa asturiana entre los pescadores que se dedican a la pesca de la angula tras la decisión del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) de dejar aparcada, de momento, la inclusión de la anguila europea en la el listado de especies protegidas debido al riesgo de extinción. Esto conllevaría la prohibición de capturar su alevín, la angula, algo que se hace desde tiempos antiguos en la desembocadura del Nalón, el principal centro pesquero de la especie en España.

El patrón mayor de Cudillero, Ramón Jesús Riesgo, ha tildado de “comedia” la situación en la que viven las administraciones a cuenta de esa pesca. “Están buscando mil situaciones para cerrar”, señala. Riesgo entiende que “no puede ser” que los pescadores sufran las únicas consecuencias después de que haber reducido su labor en la desembocadura del Nalón considerablemente en las últimas décadas: “Primero eran meses, luego pasamos a cien días y ahora a treinta. Además, tenemos un compromiso para reducir la flota, no paran de marearnos”, señala Riesgo.

Pesca de angula, a pie y desde embarcación, en la ría del Nalón.

Pesca de angula, a pie y desde embarcación, en la ría del Nalón. / MIKI LOPEZ

Modo de vida

“Los planes de gestión son estrictos y con controles diarios”, añade Adolfo García, presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores asturianas. Como Riesgo, advierte sobre los anuncios de veda o no veda de la angula: “Causan sufrimiento entre los pescadores que tienen en esta pesca su modo de vida”.

Otra cuestión, sostienen ambos, es que hay más fijación en los pescadores para suspender la pesca del alevín de la anguila que en las “empresas que contaminan los ríos, las presas y otros factores”. El Ministerio de Transición Ecológica “debería preocuparse más”, remarca García, de esas empresas contaminantes o de tener en condiciones los acuíferos. “Se trabajan aproximadamente dos horas por jornada, y eres el que acabas con la angula, según ellos. ¿Quién protege a la especie si la pesca es artesanal?”, reflexiona Riesgo.

La idea inicial pasaba por vedar solo la angula en la costa española. “Si fuera en toda la Unión Europea estaríamos hablando de otra cosa para regenerar la especie o cuestiones similares, pero no estamos hablando de eso”, señaló el máximo responsable de las cofradías de pescadores de la región. “Si en Francia pueden pescarla, ¿por qué aquí no? Es incomprensible todo”, añadió el patrón mayor de Cudillero.

La Junta insta al Gobierno de Asturias a modernizar el sistema de emergencias y garantizar el mando único del SEPA

"Si en Francia pueden pescarla, por qué aquí no", claman los anguleros asturianos, aliviados tras lograr que el Ministerio recule y pueda seguir su actividad

Habla una pediatra asturiana sobre el reto viral del paracetamol entre adolescentes: "Es una pena perder la vida por esta tontería humana"

Barbón defiende la llegada de universidades privadas: "Permitirán que estudiantes que no consigan plaza en la pública puedan estudiar al lado de casa"

El viento, provocado por la borrasca "Pedro", ya causa estragos en Asturias: un vuelo no puede aterrizar por rachas de más de 130 km/h

