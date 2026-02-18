Habla una pediatra asturiana sobre el reto viral del paracetamol entre adolescentes: "Es una pena perder la vida por esta tontería humana"

La médica asturiana Lucía Galán, más conocida como Lucía mi pediatra, está en shock, tras salir a la luz el nuevo y peligroso reto viral del paracetamol entre adolescentes. El Hospital Regional de Málaga ha advertido de la detección de varias intoxicaciones graves en menores de 14 años, que requirieron ingreso hospitalario, aunque sin fallecimientos, por la ingesta de hasta diez gramos de este medicamento.

"Llevo varios días leyendo noticias como esta y no me lo podía creer. Digo: esto no puede ser, no puede ser, ¡pero es real! Quiero pedirles, especialmente a quienes tienen adolescentes en casa, que hoy en la comida, en la merienda o en la cena, hablen de esto. Ya se han detectado varios casos graves de intoxicación por paracetamol en adolescentes, todo por un reto viral que circula en Tik Tok e Instagram. Perdonen la expresión, pero realmente es absurdo. Consiste en ver cuántas pastillas de paracetamol pueden tomar o cuánto tiempo aguantan después de ingerirlas. ¿En serio? ¿Cuánto tardan en terminar en el hospital tras tomar cierta cantidad de pastillas?", reflexiona preocupada Galán a través de un vídeo subido a sus redes sociales.

Muy grave

La pediatra ovetense, una de las más famosas del país, con más de 1,2 millones de seguidores en Instagram, señala que la intoxicación por paracetamol es, por desgracia, "una de las causas más frecuentes de intoxicación aguda que los pediatras vemos en urgencias". No siempre se debe a retos virales como el actual, "a veces ocurren por errores en las dosis", reconoce. En cualquiera de los casos, "puede ser muy grave".

"El envenenamiento por paracetamol puede causar insuficiencia hepática aguda, que puede requerir un trasplante de hígado o incluso causar la muerte. No es algo para tomar a la ligera ni para hacer bromas", advierte. "Me da un poco de pena tener que grabar esto, pero creo que vale la pena sentarnos con nuestros hijos, sin juzgar, y preguntarles si han oído hablar de este reto del paracetamol. Y recordarles que el paracetamol es un medicamento que tiene sus indicaciones y que, en las dosis correctas, es seguro, pero que una intoxicación grave puede costarles la vida", añade.

El mensaje a los adolescentes, según Lucía Galán, debe ser "claro y directo". "Cuando pensabas que ya habías visto de todo, la vida sigue sorprendiéndote. Es una pena perder la vida por esta tontería humana", concluye.