Industria eleva a 408 millones la segunda convocatoria del PERTE de Descarbonización, clave para la transformación del sector fabril asturiano

El Ministerio de Industria y Turismo ha aumentado en 78,5 millones de euros la dotación de la nueva convocatoria de la línea 1 del PERTE de Descarbonización Industrial, pasando de los 329,7 millones iniciales a 408,2 millones con esta ampliación. Las ayudas, gestionadas por Sepides, servirán para apoyar proyectos estratégicos para la reducción de emisiones en la industria manufacturera, bajo el marco del Plan de Recuperación.En la primera convocatoria se adjudicaron ayudas a empresas radicadas en Asturias como Fertiberia, ArcelorMittal, Asturiana de Zinc, Ence, Bayer, Siero Lam o Ditecpesa.

La nueva convocatoria, en régimen de concurrencia simple, está orientada a apoyar inversiones que contribuyan a reducir emisiones, mejorar la eficiencia energética e impulsar la transición hacia procesos productivos más sostenibles y competitivos.

El refuerzo de la Línea 1 del PERTE de Descarbonización "permitirá financiar un mayor número de iniciativas industriales estratégicas y acelerar la implantación de soluciones tecnológicas de alto impacto", señalaron fuentes del Ministerio de Industria.

Como novedad, en esta segunda convocatoria del PERTE se han ampliado los plazos de ejecución de los proyectos hasta los 5 años. Empresas asturianas habían criticado los «ajustados» plazos de la primera convocatoria,

El pasado 6 de febrero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en Bilbao durante la celebración del Congreso Nacional de Industria que la segunda convocatoria de la línea 1 del PERTE de descarbonización industrial tendrá «mayor margen» para ejecutar los proyectos. En concreto, destacó que ese margen será de hasta cinco años, frente a los dos y medio anteriores. «Más margen y más seguridad para que las empresas puedan planificar e invertir», destacó Pedro Sánchez.

La nueva convocatoria de la línea 1 del PERTE será gestionada por la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides). Con la ampliación destinará una cuantía total máxima de 408,2 millones de euros en forma de subvención para impulsar la transformación verde de los procesos productivos de la industria manufacturera en España.

Las ayudas financiarán la descarbonización de fuentes de energía mediante la electrificación de procesos y la incorporación de hidrógeno; la implementación de sistemas de gestión energética integral; la reducción del uso de recursos naturales, y la captura de carbono, entre otras tecnologías limpias.

Podrán acogerse a estas ayudas las sociedades mercantiles estatales y privadas con personalidad jurídica propia, así como las agrupaciones sin personalidad jurídica que cumplan con los requisitos establecidos.