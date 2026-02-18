José Ángel González, el DAO dimitido por agresión sexual, sustituyó al gijonés Florentino Villabona y estuvo en la toma de los dos últimos Jefes Superiores de Asturias

José Ángel González, el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional que ha tenido que dimitir tras ser denunciado por agresión sexual y coacciones por una subordinada, fue nombrado en 2018, después de que se recuperase el puesto de DAO. El último había sido el gijonés Florentino Villabona, que había estado en el cargo de enero a julio de 2017, jubilándose a finales de ese año. González, con formación militar (se graduó como teniente en la Academia Militar de Zaragoza), ha permanecido en el puesto a pesar de cumplir 65 años en 2024. Cargo de confianza de Fernando Grande-Marlaska, fue nombrado al mismo tiempo que el general colungués Laurentino Ceña Coro como DAO de la Guardia Civil, aunque este estuvo tan solo dos años en el cargo.

El riojano González estuvo dos décadas en unidades de intervención policial (antidistrubios) y pasó luego por Extranjería. Ya nombrado DAO, tuvo que lidiar con los problemas de seguridad del procés catalán, y luego con la crisis del coronavirus, siendo uno de los rostros que podían verse en televisión informando de las novedades en los momentos más duros de la pandemia, junto al propio Ceña y al epidemiólogo Fernando Simón.

En Asturias, González se dejó ver en los nombramientos como jefes superiores de Luis Carlos Espino y su sucesor, José Ignacio Moreno, actual responsable policial de Asturias.

Noticias relacionadas

Su dimisión ha caído como un mazazo entre los agentes en Asturias. "Estamos impactados, porque nadie espera que el jefe de la Policía haga estas cosas. Da una muy mala imagen. Esperamos que la Justicia actúe y que, si lo ha hecho, caiga sobre él todo el peso de la ley", indicó José Luis González Sanavia, secretario general del SUP en Asturias.