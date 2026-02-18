Multado por 200 euros al dejar a los niños en el colegio: la guardia Civil vigila y sanciona a los conductores asturianos tras la nueva norma de la DGT

Es un gesto que se repite muchas mañanas. Hora de entrar al colegio y los padres dejan el coche unos minutos en doble fila para acompañar a los niños a la entrada de su colegio. Algo habitual en el día a día en muchas ciudades de España. Pero, a partir de ahora puede ser una práctica que puede salir muy cara a los conductores.

Aunque se pueda estacionar en doble fila menos de dos minutos y permaneciendo en el interior del vehículo, siempre que se realizan este tipo de actos, es casi imposible que no se obstaculice la circulación. Por lo general, teniendo en cuenta el movimiento de coches que se registra en los alrededores de los colegios en hora punta, es probable que se infrinjan las reglas ligadas a la normativa.

La DGT recomienda aparcar el coche correctamente, llevar la mochila en el maletero y acceder a pie al centro escolar. Esto puede resultar complicado en algunas zonas, especialmente las situadas en el centro de las ciudades, por lo que Jennifer Amador, directora de EasyPark España (parte de Arrive) aconseja, en primer lugar, salir de casa con el tiempo suficiente para aparcar en las calles cercanas al centro escolar. "Aunque pueda parecer algo simple y obvio, es importante incluir en nuestras rutinas un margen de tiempo que nos permita estacionar sin complicaciones, especialmente en grandes ciudades”, comenta. “De esta forma, no solo nos aseguramos de que nuestro hijo llegue a tiempo al inicio de sus clases, sino que también comenzamos el día de una manera más tranquila, evitando el estrés que puede ocasionar el no encontrar aparcamiento”.

La Ley de Tráfico aclara lo que supone el aparcar en doble fila y es que, este acto cotidiano, no solo no está permitido, sino que conlleva una sanción de hasta 200 euros. El artículo 40, titulado "Prohibiciones" es bastante en su artículo 2. "Queda prohibido estacionar en los siguientes casos.. g) En doble fila".

"Las multas empiezan desde ya", advierte Alba Sánchez en el programa Auser@s. "En teoría no se puede parar más de dos minutos y el conductor no debe abandonar el vehículo y en caso de hacerlo en doble fila, se debe estacionar en el lugar que menos interrumpa la circulación", comenta la tertuliana, que asegura que la normativa ha cambiado. Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús defiende que "muchas veces no hay más remedio". "En ocasiones no se aparca por gusto ni por vicio, sino por necesidad", asegura el presentador.

Alba Gutiérrez añade que "hay muchas escuelas que incluso cortan la calle para que no puedan entrar los vehículos y los padres tengan que ir a pie".