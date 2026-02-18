El necesario relevo laboral: Asturias necesita 6.000 inmigrantes al año para mantener su nivel de empleo

Asturias necesita incorporar cada año cerca de 6.000 inmigrantes en edad laboral para mantener su nivel de empleo. El cálculo lo han hecho los autores de un estudio sobre los cambios demográficos que determinarán la economía española en las próximas décadas que ha sido elaborado por encargo de la SBEES, la sociedad de estudios económicos y sociales de la patronal catalana Foment del Treball.

El estudio destaca que en la próxima década se producirá un importante desequilibrio en el mercado laboral español entre las personas que se jubilarán y las que se incorporarán. En Asturias, es un factor que preocupa. "Sin duda, el relevo generacional es uno de los principales retos a los que se enfrenta el mercado laboral asturiano", señaló recientemente Begoña López, directora gerente del Servicio Público de Empleo de Asturias (Sepepa), en conversación con este diario.

El estudio encargado por SBEES, titulado "La España de los 50 millones de habitantes", pone cifras a esa necesidad de relevo. Tomando con base de estimación la media de 2024 de la Encuesta de Población Activa (EPA), 125.723 personas abandonarán el mercado laboral asturiano durante la próxima década por haber llegado a la jubilación o por la menor actividad en la etapa final de su vida laboral. En un escenario hipotético sin movimientos migratorios, y manteniendo las actuales tasas de empleo, 66.096 jóvenes y trabajadores de otros tramos de edad se incorporarán por primera vez al mercado laboral asturiano durante la próxima década. El resultado, señala el estudio, es un déficit teórico de 59.627 trabajadores y el porcentaje de empleo total que no se podrá cubrir es del 14,4%.

"Ese déficit teórico tendría que cubrirse bien con mejoras en las tasas de empleo, bien a través de los saldos migratorios positivos", señala el estudio, que añade que por esa segunda vía, para mantener el nivel de empleo en Asturias, se necesitaría incorporar cada año cerca de 6.000 inmigrantes en edad laboral.

Actualmente, el ritmo de incorporación de trabajadores extranjeros en Asturias es inferior. Tomando como referencia los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social (los del pasado enero), en el último año se registró un incremento de 4.774 altas del trabajadores extranjeros en Asturias, un incremento interanual de casi el 20%.

Fenómeno en toda España

El estudio de SBEES señala que la falta de relevo "es un fenómeno que se producirá en todas las comunidades autónomas" y destaca que aquellas que experimentarán mayores déficits entre el número de jubilados y el de jóvenes que se incorporan al mercado laboral en la próxima década son Andalucía, Cataluña y Madrid, con saldos negativos cercanos al medio millón de trabajadores. "Pese a ello, hay que tener precaución con los datos pues estos están influidos por el número de habitantes de esas comunidades", señala el estudio, que añade que "en porcentaje, aquellas regiones que más empleo necesitan cubrir sobre el total de empleo que generarán son Asturias, Galicia y Castilla y León, todas por encima del 12%". El Principado está en cabeza, con el 14,4%.

Noticias relacionadas

"Si España no afronta el reto demográfico de forma contundente e inmediata, nos quedaremos sin mano de obra para trabajar y sin capacidad de competir", señaló Josep Sánchez Llibre, presidente de SBEES y de Foment del Treball, durante la presentación del estudio. Administración pública, comercio y hostelería, y actividades profesionales, son los sectores más afectados.