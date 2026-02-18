Nueve años después de iniciarlas, la jueza termina las investigaciones del caso "Hulla" y pide a la Fiscalía que presente acusación: Villa sigue fuera de la lista de imputados

Nueve años después de iniciarse las investigaciones del "caso Hulla" (comenzaron en abril de 2017), la magistrada Begoña Fernández, titular de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Oviedo, da por terminadas las investigaciones del caso "Hulla", transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado e insta a la Fiscalía a que presente su escrito de acusación. El que fuera líder del sindicato minero SOMA, José Ángel Fernández Villa, cuya legalización de 1,4 millones de euros motivó el inicio de de este caso, sigue fuera de la lista de imputados, debido a su enfermedad neurológica degenerativa que le hace inimputable penalmente, aunque sigue abierta la vía civil para reclamar ese dinero obtenido, presuntamente, de forma fraudulenta.

La empresa Alcedo de los Caballero, conchabada con el entonces presidente del Montepío, José Antonio Postigo, se habría hecho con 30.102.389,52 euros por los trabajos certificados en el geriátrico de Felechosa (Aller), y concedidos por el Instituto de la Minería, pese a que el importe real de las obras no superó los 18.000.000 de euros. La diferencia se desvió, siempre según el auto de la magistrada Begoña Fernández, mediante facturas falsas y otros enjuagues.

La magistrada ve indicios de los delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude de subvenciones, continuado de falsedad, tráfico de influencias, estafa y apropiación indebida y contra la ordenación del territorio. La esposa de Villa, María Jesús Iglesias, y los hijos del sindicalista, Rolando y Ángela Fernández Iglesias, serían autores delos delitos de blanqueo de capitales con delito antecedente de corrupción.

José Antonio Postigo, expresidente del Montepío de la Minería y mano derecha de Villa, sería participe en delitos de malversación de caudales públicos/delito continuado de fraude de subvenciones, falsificación continuada de documentos públicos, mercantiles y oficiales, participe en delito de prevaricación, tráfico de influencias, estafa/apropiación indebida, participe en delito contra la ordenación del territorio y blanqueo de capitales.

Las rumanas Dorina Bicher (pareja de Postigo) y Rodica Daniela Timis podrían haber cometido los delitos de estafa/apropiación indebida y falsificación continuada de documentos mercantiles.

Juan Antonio Fernández y Juan Carlos Riera Blanco, socios de Alcedo de los Caballeros, habrían cometido, como autores materiales, cooperadores necesarios o participes extraneus, según los casos, los delitos de malversación de caudales públicos/delito continuado de fraude de subvenciones, falsificación continuada de documentos mercantiles, participes en delito de prevaricación, tráfico de influencias, delito contra la ordenación del territorio y blanqueo de capitales.

Rodío San José, esposa de Juan Antonio Fernández, sería autora, como partícipe, de los delitos de malversación de caudales públicos/fraude de subvenciones, delito de blanqueo de capitales, delito de estafa/apropiación indebida.

El arquitecto Manuel Sastre sería participe en malversación de caudales públicos/delito continuado de fraude de subvenciones, falsificación continuada de documentos públicos, mercantiles y oficiales, participe en delito de prevaricación, tráfico de influencias, participe en delito contra la ordenación del territorio y delito de blanqueo de capitales.

El proveedor Jorge González Muñiz y el aparejador Vicente Fernández serían participes en el delito de malversación de caudales públicos/continuado de fraude de subvenciones y falsificación continuada de documentos mercantiles.

Los asesores fiscales Rafael Virgós y José Manuel Fernández serían partícipes de delitos de malversación de caudales públicos/delito continuado de fraude se subvenciones, falsificación continuada de documentos públicos, mercantiles y oficiales, y participes en delito de prevaricación y trafico de influencias.

Los exalcaldes de Lena David Moreno Bobela y Gabriel Pérez Villalta serían participes en delitos de malversación de caudales públicos/delito continuado de fraude de subvenciones, prevaricación y delito contra la ordenación del territorio.

Finalmente, Patricia Postigo y María Elena Pérez Veiga, hija y exmujer de José Antonio Postigo, serían partícipes a título lucrativo.

El auto deja fuera a Villa y a otra de las hijas de Postigo, María Elena Postigo.

Según la magistrada, "José Antonio Postigo, persona con fuerte relevancia y responsabilidades a nivel sindical en SOMA-UGT y el Montepío, cuya presidencia asume en junio de 2006, en connivencia con los responsables de la constructora Alcedo de los Caballeros, se concertaron a fin de obtener y repartirse de forma continuada ilícitos beneficios derivados del desvío tanto de fondos privados propios del citado Montepío como públicos derivados de una ayuda adjudicada al mismo en el ámbito de los fondos mineros".

La defraudación cometida sobre el patrimonio del Montepío se realizó mediante "el incremento fraudulento de los costes del servicio de limpieza en los residenciales de Almería (Roquetas de Mar) y Murcia (Los Alcázares) facturando en el primero de ellos los servicios que realmente eran prestados por Anframa de Limpiezas a través de la empresa interpuesta Pravi (participada por Juan Antonio Fernández Fernández y Juan Carlos Riera Blanco y administrada por Juan Antonio y su esposa Rocío San José) mientras que en el residencial Los Alcazares, cuya dirección es asignada por Postigo a su pareja Dorina Bicher en diciembre de 2011, el incremento fraudulento de la facturación del servicio de limpieza, se habría acometido mediante la contratación a tales efectos de Rodica Daniela Timis para la efectiva realización de los servicios, si bien se sobrefacturaban los mismos a nombre de las mercantiles Todo Limpio y Caritime, constituidas por el Postigo y su pareja y administradas por la citada Dorina".

También fueron facturados con cargo a dicho Residencial Los Alcázares "varias facturas del orden de los 16.622,30 euros correspondientes a obras y actuaciones acometidas para reforma y acondicionamiento de la vivienda que Postigo y su pareja Dorina compartían en la localidad de Torre Pacheco, Murcia. Lo expuesto determinó unos ingresos para la mercantil Pravi del orden de los 157.023,77 euros desviados del residencial de Roquetas, y 145.931,84 euros desviados entre los años 2010 y 2011 y del orden de los 99.776,94 euros en el periodo de Marzo a Noviembre de 2012 en el residencial Los Alcázares de Murcia".

Los anteriores, en connivencia con una persona de enorme relevancia política y sindical tanto a nivel autonómico como nacional al que no afecta esta resolución (José Ángel Fernández Villa), "se confabularon para obtener un lucro ilícito por medio de los Fondos procedentes de la subvención otorgada para la construcción de la Residencia de Mayores de La Minería en Felechosa, en Aller". Según el auto, Alcedo de los Caballeros y Postigo se concertaron para la obtención de la subvención en favor del Montepío con financiación del 100% de los fondos para la construcción por Alcedo del geriátrico de Felechosa, ello con un fraudulento incremento de la ayuda en base al aumento del importe del proyecto y los costes de la construcción hasta una suma de 30.000.000 euros.

La Mesa de la Minería concedió 28.8 millones al Montepío para el geriátrico, mientras los alcaldes Villalta y Bobela despejaron las trabas burocráticas para el inicio de las obras. No existió licitación real alguna para la adjudicación de la redacción del proyecto y construcción de la obra, dado el designio ya inicial de asignar de forma directa el mismo al arquitecto Manuel Sastre y Alcedo de los Caballeros, vinculados con Postigo.

Los anteriores iniciaron las operaciones de desvíos sobre los fondos recibidos del Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IMRC), mediante varias modalidades, como facturas falsas elaboradas por proveedores de Alcedo que sin embargo no obedecían a trabajos en la residencia de Felechosa, sino a actuaciones realizadas en otros residenciales del Montepío; facturas simuladas elaboradas por proveedores de Alcedo en cuanto a trabajos que nunca fueron realizados en la obra si bien ello les fue presentado como requisito para ser contratados para la misma; facturas emitidas por proveedores de Alcedo durante los años 2009-2012 con sobrecoste de las mismas y entrega del mismo a Alcedo; con facturación a medio de la mercantil Posfer (participada por Juan Antonio Fernández Fernández, Rocío San José González y José Antonio Postigo) de una suma en concepto de instalación de oxigeno introducida expresamente en modificado técnico de 19.01.2020, cuando la suma de 362.080 euros fue íntegramente asumida por la mercantil Repsol en virtud de un acuerdo con el Montepío para el contrato de suministro de propano, cantidad que una vez es recibida de Repsol, fue transferida por el Montepío a la citada Posfer, cuyos responsables, la destinan a usos propios, a excepción de 27.686,75 euros realmente abonados a las empresas que acometen las obras de gasificación. En la correspondiente certificación de obra confeccionada por los directores técnicos Manuel Sastre Fernández y Vicente Fernández García, se incluyó con cargo al IMRC la suma de 77.447,77 euros que ya había sido abonada por Repsol Butano al Montepio; y con facturas de la mercantil Cuencas Mineras Televisión, adquirida por Juan Antonio Fernández, por supuestos trabajos de publicidad en la misma, así como a la propia Alcedo por importe de 115.286 euros.

Algunas empresas proveedoras procedieron al abono de las comisiones que les eran exigidas mediante la realización de trabajos de reforma en las viviendas colindantes sitas en Mayorga, Valladolid que poseían Postigo y Juan Antonio Fernández o incluso mediante el pago en metálico de bienes muebles e inmuebles en favor del ser Postigo.

Las 32 certificaciones de obra extendidas al efecto por la dirección técnica de Manuel Sastre Fernández y Vicente Fernández García, alcanzan un importe global de 28.282.672,50 euros, habiendo recibido el Montepío la suma de 27.612.500 euros, en 5 pagos recibiendo Alcedo un total de 30.102.389,52 euros por los trabajos certificados, pese a que el importe real de las obras no superó los 18.000.000 de euros. De estas cantidade procedería el dinero que legalizaron en la amnistía fiscal de 2012 por Villa (citado en el auto como "tercero al que no afecta el procedimiento) y Postigo.